Do Česka nakoukne léto, teploty se vyšplhají na 30 stupňů. PŘEDPOVĚĎ

Česko si nakrátko užije letní počasí. Počátkem příštího týdne se budou teploty šplhat až ke 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Objevovat se ale budou přeháňky a bouřky a v závěru týdne se opět ochladí.

Přestože léto začíná až v červnu, na téměř tropické teploty se může Česko těšit už počátkem příštího týdne. Předpověď ČHMÚ je jasným důkazem, že zimní kabáty můžete bez obav odložit do skříně. Ty jarní ale zatím raději neuklízejte.

"Kolem tlakové výše nad jihovýchodní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od jihu," uvedli meteorologové.

V pondělí bude jasno až polojasno, na západě Čech ve večerních hodinách oblačno. Denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni, v Čechách mohou dosáhnout až ke 30 stupňům. V noci klesnou na 13 až 9 stupňů.

Úterý opět přinese jasnou až polojasnou oblohu. Od západu bude postupně v Čechách přibývat oblačnost, vyskytne se déšť a místy bouřky. Přes den bude mezi 25 až 30 stupni, v nočních hodinách teploty klesnou na 14 až 10 stupňů.

Ve středu meteorologové očekávají na západě území přes den teploty od 13 stupňů, tepleji bude na východě, a to do 25 stupňů. V noci mezi 16 a 12 stupni. Bude oblačno až zataženo, před celé území by se měl přehnat déšť, někdy i vydatný a na východě doprovázený bouřkami.

"Počasí u nás začne od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která bude dále zvolna postupovat přes střední Evropu k severovýchodu. Ke konci období se naše území bude

nacházet v nevýrazném tlakovém poli," vysvětluje ČHMÚ mírný pokles teplot.

Oblačno až zataženo bude také ve čtvrtek. Bude pršet a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Denní teploty v rozmezí 12 až 17 stupňů, v noci klesnou na 12 až 8 stupňů.

Výhled od pátku do neděle počítá s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 15 až 19 stupni, později 18 až 22 stupni. V noci má být mezi 11 až 7 stupni. Obloha bude zpočátku zatažená, postupně polojasná.