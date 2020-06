Do zákona o právech homosexuálů se poslancům nechce. Neshodnou se

Přesně dva roky už v Poslanecké sněmovně leží návrh zákona, který by umožňoval sňatky párů stejného pohlaví. Po jeho schválení volají zejména homosexuální páry, které jsou i rodiči. Protože bez legalizace má na dítě právo pouze jeden z nich. Někteří poslanci chtějí hlasování o zákonu prosadit na podzim.

Veronika a Katka jsou partnerky už pět let a společně vychovávají dvě děti. Bez možnosti uzavřít manželství ale na ně nebudou mít nikdy stejná práva, to jim komplikuje život.

"Nemůžu jít s Juliánkem k doktorce, vyřizovat cokoli na úřad, vnímám to jako nerovnoprávnost," vyjádřila se pro TV Nova Katka. "Nám jednou nevydali pas, protože já pas partnerky druhého syna nedostanu," dodala její partnerka Veronika.

Zákon sice umožňuje uzavřít registrované partnerství, páry ale ani pak nemají nárok na společné jmění či vdovský a vdovecký důchod.

"V případě, že se rozejdeme nebo jedna z nás umře, tak ta práva dětí, které vychováváme, prostě nejsou ošetřena," tvrdí Katka. Vyřešit by to mohl zákon, který umožňuje takovým párům legální manželství.

Jenže jeho návrh už dva roky leží v Poslanecké sněmovně, aniž by o něm zákonodárci vůbec jednali. "Mně vadí, že sněmovna nerozhoduje. Jakékoliv rozhodnutí je lepší než žádné. Moje stanovisko je podporující," vyjádřil se poslanec Vít Rakušan (STAN).

Podle předsedy hnutí STAN je reálné, že by se návrh zákona mohl na jednání dostat na podzim. Původně přitom poslanci chtěli o sňatcích homosexuálů jednat už na konci března.

"Bylo to už na programu, ale jednací den bohužel skončil. Mě samotnou to mrzí, protože to není dobrý signál, že je jakýkoliv sněmovní tisk otevřený dva roky," říká Monika Červíčková (ANO).

"Není tam většinová vůle předložit to na program, nicméně já jsem příznivcem té změny," tvrdí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Legalizaci manželství pro všechny podporují dvě třetiny Čechů.

Naopak proti jsou konzervativnější strany. "My jsme přesvědčeni, že manželství je svazek muže a ženy. Já si myslím, že registrované partnerství dostačuje," prohlásil bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Sňatky stejnopohlavních párů jsou povoleny v 17 zemích Evropy. O krok blíže legalizaci je i Švýcarsko, kde tento týden poslanci takový zákon podpořili.