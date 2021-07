Dominik zmizel před měsícem, rodina umírá strachem: Jestli žiješ, ozvi se!

Po Dominikovi se slehla zem ve středu 2. června. Během noci před maturitní zkouškou odešel a dosud se nikomu neozval. Jako by se vypařil. Policie vyhlásila pátrání, už měsíc ale nepřineslo žádný úspěch.

Mladíkova maminka umírá strachem. "Vůbec nic nemáme. Kriminálka se s námi nebaví, protože prý za celý měsíc na nic nepřišli," řekla TN.cz zoufalá žena.

Nedovede si vysvětlit, co se stalo. Dominik podle jejích slov z maturity strach neměl. Během praktické zkoušky měl obhajovat výrobek, který mu fungoval. Prý se na to těšil, přesto zmizel.

"Za holkou nebo kamarádem neodešel, to už policie prověřila. Nikdy předtím takhle nezmizel. Jediné, co mi policisté asi po dvou dnech řekli, že by mohl být v Havlíčkově Brodě. Prý se jim na vteřinu přihlásil po telefonu, ale neprokázalo se to," popisuje maminka.

"Manžela našli mrtvého..."

Vyděšená žena si něčím podobným neprochází poprvé. "Je to trošku složitější, protože jsem takhle před 15 lety hledala manžela a našli jsme ho mrtvého. Je to pro mě nesmírně těžké, manžel tehdy zmizel ve stejném období. Dominik o té události musel mluvit před dvěma měsíci, když měli ve škole povinné psychologické testy. Tam se o tom bavili, ale normálně prošel. Dostal se i na vysokou školu," pokračovala. Nemá ponětí, kde by její chlapec mohl být. "Policie už nám nedává moc nadějí. Je to už dlouho," dodala v slzách.

"Jestli jsi naživu, Dominiku, vrať se prosím domů," vzkazuje synovi s nadějí, že se s ním opět šťastně shledá.

Dominik je střední postavy, má hnědočerné vlasy a modré oči. Nosí plnovous. Co měl v době zmizení na sobě, rodina ani policie vzhledem k tomu, že to bylo v noci, netuší.

Policisté žádali v polovině června o pomoc veřejnosti. Ani tato výzva však k úspěchu v pátrání zatím nevedla.

"Než odešel z domova, dověděl se o neúspěchu ve škole. Právě ten by mohl být jedním z důvodů opuštění domova. Pohřešovaný student má také vztah k Havlíčkobrodsku, kde by se mohl pohybovat. Informace k možnému pohybu pohřešovaného mladíka můžete sdělit policistům na tísňovou linku 158," uvedl tehdy mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.