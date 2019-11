Dominika Gottová promluvila o dědictví! Plní také slib, který otci dala

Nejstarší dcera zesnulého zpěváka Karla Gotta Dominika už řeší dědictví. Poté, co se jí ozval notář, předala veškeré dokumenty své právničce. Ta ji bude také po celou dobu zastupovat. Zatím Gottová netuší, jestli bude mít na něco nárok. Před smrtí se s ní i dcerou Lucií měl totiž Gott vyrovnat. Informaci přinesl páteční deník Blesk.

Karel Gott vlastnil během svého života několik nemovitostí. Většinu z nich přepsal na vdovu Ivanu. Ta by měla podle katastru nemovitostí vlastnit například vilu na pražské Bertramce nebo roubenku v Doubici na Děčínsku. Gott měl také všechno sepsat v závěti. Podle zákona jsou dědici kromě Ivany i dětí také jeho dospělé dcery Dominika a Lucie.

A právě nejstarší Dominika už začala řešit dědictví. "Volal pan notář, oznámil nám vše, co se teď bude dít," řekla dcera v pátečním deníku Blesk. Poté hned kontaktovala svou právničku, která ji bude zastupovat. Gottová by se totiž nemusela do Prahy na různá jednání kvůli nové práci dostat.

Není také jasné, jestli Dominika po svém otci něco zdědí. Gott se s ní i Lucií měl za svého života vyrovnat. "Proto nevím, zda bude vůbec u notáře cokoliv k řešení. Netuším, zda budeme mít se sestrou Lucií ještě na něco nárok, či nikoliv," doplnila Gottová. Otec jí také před svou smrtí neřekl, že by závěť nějak změnil.

Kromě nové práce uvažuje nejstarší zpěvákova dcera o návratu do České republiky. Snaží se také vypořádat se svou závislostí na alkoholu. Svému otci dala před smrtí totiž závazný slib. "Zatím se mi to daří. Dám si maximálně jedno pivo," dodala nadšeně Dominika.

