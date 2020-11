Velká omezení na dráze: Dopravci ruší svoje páteřní spoje kvůli koroně

"Po projednání s ministerstvem dopravy a zahraničními dopravci budou od 18. 11. 2020 do odvolání vybrané vlaky railjet Vindobona a EC Metropolitan z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu, respektive do Bratislavi a Budapešti zkrácené a nepojedou v úseku Praha – Brno, respektive Břeclav," informovaly na sociálních sítích České dráhy.

Během listopadu došlo k omezení hned několika linek – například z Prahy do Českých Budějovic, na Ostravsko, do Žiliny a Berlína, a to už od 4. listopadu. Od 10. 11. platí omezení pro spoje Praha – Plzeň – Mnichov a Cheb – Plzeň – České Budějovice – Brno.

Dálkové spoje ruší také RegioJet. Od pátku 20. listopadu přeruší spojení z Prahy do Vídně. Důvodem je omezení pohybu a také rakouský lockdown, který platí od středy. Omezení by měla platit do 6. prosince. Poté se dopravce plánuje vrátit k běžnému provozu.

"Bohužel rušíme spoje do Vídně z důvodu opatření, které zavedla rakouská vláda v souvislosti s covid situací. Spoje rušíme pouze v úseku Brno – Vídeň či zpět. V úseku Praha – Brno tedy aktuálně nedochází k žádné změně. Obnovení spojů zatím očekáváme 7. 12. 2020," popsal RegioJet na sociálních sítích.

Některé zahraniční spoje ale zůstávají v provozu. Dále je možné cestovat do Košic a Bratislavy. Od pondělí také dopravce plánuje navýšit počet vnitrostátních autobusových linek, například mezi Prahou a Libercem a Prahou a Karlovými Vary.

K rušení spojů přistoupil také Leo Express. "Vzhledem ke snížené poptávce způsobené opatřeními proti koronaviru nyní přerušujeme některé vlakové spoje. Jedná se o časy, ve kterých standardně využívá vlakovou dopravu nižší množství cestujících. Omlouváme se za případné komplikace," vyjádřil se dopravce na svých stránkách.

Až do 30. listopadu Leo Express ruší mezinárodní linku z Bohumína do Krakova. Zrušený je také spoj z Bohumína do Košic, a to až do 12. prosince. Od 9. listopadu jsou také zrušené všechny spoje mezi Lichkovem na Orlickoústecku a polským Mezilesí.