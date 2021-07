Dovolená v Česku: Podívejte se, jaké počasí vás čeká v Beskydech či na Šumavě

Místo nejisté cesty do zahraničí, pobyt v kempu, chatce nebo hotelu v Česku. Pro tuto variantu se rozhodly i letos tisíce Čechů. "Radši tady, zahraničí nás nějak neláká," prozradili lidé v anketě TV Nova.

S počasím to ale může být všelijaké. Například v Českém ráji by mělo být velmi proměnlivé. Jasnou oblohu bude střídat zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy by se mohly vyskytnout také bouřky. Nejvíce sluníčka by si lidé měli užít ve středu odpoledne a ve čtvrtek.

Pokud byste si rádi během prázdnin vyšli na Sněžku, hoteliéři ještě hlásí volno. "Ve Špindlerově Mlýně teďka bych řekl, že obsazenost hotelů a penzionů je okolo 80 %," uvedl majitel hotelu Martin Nejezchleba.

Jenže déšť a přeháňky se nevyhnou ani nejvyššímu českému pohoří. "V Krkonoších zpočátku proměnlivá, převážně velká oblačnost, s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami. Postupně bude docházet k ubývání oblačnosti i ustávání srážek," předpovídá meteoroložka Dagmar Honsová.

Na jihu Česka to nebude o moc lepší. I přes to, že by měly v příštích dnech na Šumavu dorazit bouřky a přeháňky, turisty to rozhodně neodradí. "Já už mám nachystaný deštník," svěřil se jeden z nich.

I v Beskydech meteorologové očekávají velkou oblačnost s deštěm i bouřkami. "Teplota v 1000 metrech se zpočátku týdne bude pohybovat kolem 21 stupňů, od čtvrtka se bude ochlazovat a o víkendu to budou teploty kolem 16 stupňů," řekla Honsová.

Ať už zkrátka vyrazíte kamkoliv, počasí bude velmi proměnlivé. Pláštěnky by tak měly být výbavou každého turisty.

Na předpověď počasí po zbytek prázdnin se podívejte ZDE: