Dovolená v Řecku nebo na Kanárech: Smartwings obnoví lety! TERMÍNY

V červnu a červenci obnoví česká letecká společnost Smartwings Group spojení do Chorvatska, Řecka a dalších turistických destinací. Přibyde také pravidelná linka z Prahy na londýnské letiště Heathrow. Cestující budou muset mít po celou dobu letu roušku.

Lety budou v létě směřovat především do Středomoří. Společnost Smartwings Group, do které patří i České aerolinie (ČSA), plánuje do turistických destinací létat kromě Prahy také z několika regionálních letišť.

Od 10. června budou letadla Smartwings třikrát týdně startovat do chorvatského Splitu. Od července pak společnost obnoví lety do 12 oblíbených míst v Řecku - na ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Korfu, Lefkada, Samos, Santorini, Kefalonia, Karpathos, do Soluně a Kavaly.

"Ještě v červenci by mohlo dojít také k obnovení letů na Mallorku, Kanárské ostrovy, Kypr (Larnaca), Madeiru (Funchal) a do Bulharska (Burgas a Varna)," informovala mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková.

ČSA nabídnou od 15. června třikrát týdně spojení do Košic a o den později stejně časté lety do Budapešti. Od 17. června pak bude možné dvakrát týdně odletět na Island a od 25. června přibyde zbrusu nová linka na největší londýnské letiště Heathrow, kam budou ČSA létat denně.

Už minulý týden obnovily České aerolinie letecká spojení z Prahy do Frankfurtu, Amsterdamu, Paříže, Stockholmu a Bukurešti. Další destinace by chtěla společnost Smartwings Group přidat co nejdříve, ne všechny evropské státy ale umožnily mezinárodní leteckou dopravu.

"Obnovení provozu se odvíjí od uvolňování cestovních opatření ze strany jednotlivých států. Další linky plánuje skupina Smartwings Group obnovit co nejdříve, jakmile to bude možné," doplnila Dufková.

Po celou dobu letu budou muset mít pasažéři nasazenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu. Při nastupování a vystupování bude personál dohlížet na dodržování dvoumetrového odstupu mezi cestujícími a na palubě bude možné platit jen bezkontaktně.

