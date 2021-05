Důchody příští rok znovu porostou. SPOČÍTEJTE SI, kolik dostanete

Vláda v příštím roce počítá se zákonnou valorizací o 2,9 %. Průměrný důchod by se tak mohl zvýšit o 450 korun. Už nyní je však jasné, že důchodci dostanou vyšší penzi nad rámec zákonné valorizace. Průměrná částka by měla přesáhnout 500 korun pro každého.

Vláda tento týden schválila tzv. konvergenční program, který mimo jiné počítá se zákonnou valorizací. Podle predikce by se tak v příštím roce mohly důchody zvednout o 2,9 %. "Zákonná valorizace penzí tak vychází na průměrných 450 Kč,“ informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Důchodci však zřejmě dostanou vyšší penze nad rámec zákonné valorizace. O kolik si polepší, se však ale dozví těsně před volbami. Už nyní je ale jasné, že průměrná částka by mohla přesáhnout 500 korun na každého seniora.



"Ráda bych udržela vysokou valorizaci důchodů. Osobně bych si přála, aby penze rostly o víc než 450 korun,“ nechala se slyšet ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by o důchodech vláda měla brzy jednat. "Přál bych si, aby se zvedly co nejvíce. Rozpočet budeme řešit v květnu nebo červnu,“ doplnil předseda vlády.



Loni byla zákonná valorizace zhruba 800 korun měsíčně. K tomu ale důchodci dostali takzvané rouškovné, tedy jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. Rouškovné vyšlo státní kasu zhruba na 15 miliard korun.



Letos spolknou důchody ze státního rozpočtu téměř třetinu na výdajové stránce. Celkový objem prostředků pro penzisty činí téměř 537 miliard korun.



Do řádné starobní penze mohou lidé odejít po dosažení důchodového věku. Od roku 2017 je maximální věk stanovený na 65 let. Věk pro odchod do důchodu lidí, kteří se narodili mezi lety 1936 až 1971, určují tabulky. Zároveň musí být všichni plátci důchodového pojištění minimálně 35 let.



Od 1. května navíc za seniory není možné na poště převzít jejich důchod na základě vystavené plné moci. "Pokud důchodci k vyzvednutí důchodu uloženého na poště dosud pověřovali své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby a nadále se obávají na poštu osobně docházet, mají možnost zařídit si výplatu své penze na účet nebo požádat poštu o doručování důchodu v hotovosti přímo do místa bydliště,“ informovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).



