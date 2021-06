Dům či chata za míň než milion! Úřad v dražbě nabízí levně nemovitosti

K mání od ÚZSVM je například chajda na okraji Prahy v chatové oblasti Kazín u Lipenců. Budova postavená v roce 1936 je od roku 2011 v rekonstrukci. "Objekt je vytápěn ústředním topením se zdrojem tepla z krbových litinových kamen s výměníkem. Je zaveden elektrický proud a voda z veřejného vodovodu, odpadní vody jsou svedeny do jímky," uvedl ÚZSVM.



Termín aukce je 13. až 15. července, nejnižší podání je 552 tisíc korun, minimální navýšení je 5000 korun. Kauce je 55 200 korun. Prohlídka je možná po dohodě.

Chata u Prahy:



ÚZSVM také nabízí rodinný dům ve Vesci u Liberce. Má podlahovou plochu celkem 201 metrů čtverečných a dispozici 6+kk s dvěma toaletami spojenými v jednom případě s koupelnou a v druhém se sprchovým koutem, součástí je i kotelna, dílna a garáž.



Prohlídky se uskuteční dne 8. července od 13:00 do 15:00, 12. července od 10:00 do 11:00 a 14. července od 14:00 do 15:00. Aukce má termín 20. až 21. července, nejnižší podání je 8,44 milionu korun, minimální navýšení je 20 tisíc a kauce je stanovená na 150 tisíc.

GALERIE: Dům, VESEC U LIBERCE 1 / 17 Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových NABÍDKA MAJETKU STÁTU - Dům, VESEC U LIBERCE - 1 17 fotografií Zobrazit celou galerii



Úřad se také dále snaží najít zájemce o rodinný dům ve Velkých Heralticích na Opavsku. Jedná se dispozičně o 3+1. K domu náleží ještě stodola a hospodářská budova. Do domu je zavedená elektřina, vodovod, zemní plyn a odpad je svedený do jímky. Stavba ale není technicky příliš v pořádku. "Stěny objektu jsou poškozené, střecha je poškozená, vybavení domu je zastaralé. Rodinný dům je ve špatném technickém stavu," uvedl úřad.



Termín aukce je 29. června až prvního července, prohlídka je možná po dohodě. Nejnižší podání je 750 tisíc korun, minimální navýšení je 8000 korun. Kauce je 75 tisíc.

GALERIE: Dům v obci VELKÉ HERALTICE 1 / 9 Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových NABÍDKA MAJETKU STÁTU - Rodinný dům v obci VELKÉ HERALTICE - 1 9 fotografií Zobrazit celou galerii



K mání je také byt v přízemí rodinného domu ve Vrchovanech na Českolipsku. Byt má dispozici 3+1. Do domu je zavedená elektřina, vodovod a odpady jsou svedené do jímky. "Byt nemá řešené vytápění, je bez kotle i kamen, a jsou zde odmontována topná tělesa. V bytě byl pro ohřev vody využíván bojler. Dům je ve zhoršeném stavu, uvnitř nutná celková rekonstrukce! Dům je dlouhou dobu neobydlený, neudržovaný," uvedl ÚZSVM.



Termín dražby je 7. až 8 července, vyhlašovací cena je 725 tisíc korun, minimální příhoz je 5000. Kauce je stanovená na 72 500 korun. Prohlídka je možná v pátek 25. června od 10:00 do 11:00 a v úterý 29. června od 14:00 do 15:00.

GALERIE: Dům, VRCHOVANY 1 / 9 Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových NABÍDKA MAJETKU STÁTU - Dům, VRCHOVANY - 1 9 fotografií Zobrazit celou galerii



Za vyhlašovací cenu 2,8 milionu korun lze pořídit celé rekreační středisko v Horní Pěna na Jindřichohradecku. Zařízení vzniklo v roce 1973, zahrnuje jednu montovanou budovu a čtyři chatky. Budova je napojená na elektriku, rozvodnou síť a na užitkovou vodu, pitná se musí dovážet. Je v ní devět pokojů, oddělené umývárny, kuchyň a další.



Aukce má termín 29. června až 1. července, nejnižší příhoz je 50 tisíc, kauce je 280 tisíc korun. Prohlídka je možná po domluvě.

GALERIE: Rekreační zařízení, HORNÍ PĚNA 1 / 5 Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových NABÍDKA MAJETKU STÁTU - Rekreační zařízení, HORNÍ PĚNA - 1 5 fotografií Zobrazit celou galerii



V nabídce jsou i další nemovitosti, jako třeba lázeňský dům Mercur v Mariánských lázních či palác Broadway v Praze, ale například i garáž, hrobová místa, československé bunkry či desítky různých pozemků. Podrobnosti naleznete zde.

GALERIE: Stavba, STARÝ HARCOV 1 / 4 Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových NABÍDKA MAJETKU STÁTU - Stavba, STARÝ HARCOV - 1 4 fotografie Zobrazit celou galerii



Kromě nemovitostí si můžete levně koupit třeba auta, které využívaly různé úřady – kombík Fabia Generálního finančního ředitelství od 32 460 korun či Octavia combi stejného úřadu s vyhlašovací cenou 47 950 korun, nebo auta Celní správy.



Pro milovníky tajemna je určený magický pohár s černými draky od 215 korun, obdivovatelé umění si mohou své domovy vyzdobit rozličnými uměleckými díly už od několika stovek korun, vyznavači retra se zase mohou realizovat pomocí hudební skříně spojené s televizí z roku 1970 od 250 korun či si zakoupit Jawu 250 z roku 1962, jejíž cena začíná na 6000.



Kdo se cítí ztuhlý po koronavirových lockdownech, může se u ÚZSVM vybavit rybářskými pruty, jízdními koly či holemi na nordic walking a vyrazit do přírody nebo k vodě. Další zajímavé movitosti najdete zde na ÚZSVM.