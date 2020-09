Elektřina i plyn zlevňují! Domácnosti ušetří až dva tisíce korun za rok

Ceny elektřiny a plynu padají. Jako první to oznámil jeden z největších tuzemských energetických gigantů. Energie zlevní o 10 procent. Domácnosti by tak ročně mohly ušetřit v průměru 800 korun za elektřinu a 1000 korun za plyn. Podle ekonomů se dá očekávat, že další dodavatelé budou reagovat podobně.

Na výrazné slevy se může těšit 1,5 milionu obyvatel Česka, a to už od října. Další milion odběratelů energií si na slevy bude muset počkat. A to, až jim doběhnou smlouvy se zafixovanou cenou. “Ceny za elektřinu klesají o devět procent, za plyn potom je ta úspora zhruba okolo 11 procent. Průměrná domácnost ročně uspoří za elektřinu až 800 korun. Za plyn je to pak okolo tisíce korun,“ řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Cena elektřiny na pražské burze klesla oproti loňsku o 25 procent. To právě umožňuje distributorům zlevnit. A to navzdory slábnoucí koruně.

I další dodavatelé energií budou podle ekonomů zlevňování elektřiny kopírovat. “Zareagují během tří až čtyř měsíců nejpozději. Budou muset reagovat, aby neztrácely tržní podíl, který by získával právě ČEZ, protože to snížení je až nečekaně citelné,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

A klesat budou i ceny ostatních energií. Nejvýrazněji zlevní palivové dřevo, kde se k vlivu 2. vlny koronavirové pandemie přidala i kůrovcová kalamita.