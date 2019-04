Eurovolby by teď v Česku vyhrálo ANO, uspělo by osm stran

Pokud by se volby do Evropského parlamentu konaly teď, rozdělilo by si 21 českých mandátů celkem osm stran. Nejúspěšnější by bylo hnutí ANO, které by získalo přes 30 % hlasů a 8 mandátů. Projekce zveřejněná Evropským parlamentem také počítá s tím, že k volbám by zamířili i Britové.

Největší podporu vyjádřili čeští voliči v předvolebním průzkumu hnutí ANO, které získalo 31,8 %, což by v přepočtu na mandáty v Evropském parlamentu znamenalo osm křesel. Čtyři mandáty za 16,5% zisk by získali druzí Piráti. ODS se v posledním průzkumu propadla na třetí místo, za 13,8 % by brala tři křesla.

Dva europoslance by získala koalice TOP 09, STAN a Zelených, který by získala necelých 10 % hlasů. Jedno křeslo by za zhruba sedmiprocentní zisk získaly ČSSD, KŠCM a SPD, a také KDU-ČSL, kterou podpořilo přesně 5 % voličů.

Evropský parlament ale upozorňuje, že v Česku neproběhl žádný specializovaný průzkum zaměřený na volby do Evropského parlamentu. Výsledek je průměrem dvou průzkumů preferencí pro volby do české sněmovny provedených na konci března agenturou Median a v polovině dubna agenturou Kantar.

Do průzkumu je také zahrnuta Velká Británie, která zřejmě do voleb odejít z Evropské unie nestihne. V rozmezí od 9. do 13. dubna proběhly v Británii dva průzkumy, jak by voliči právě do Evropského parlamentu volili.

Z jejich průměru vychází nejlépe opoziční labouristé, kteří by získali 19 mandátů a 26,5 %. Vládní konzervativci by dostali 16,5 % hlasů a 12 křesel. Hlasy jim totiž ubírají dvě probrexitové strany – Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP), a nová strana Brexitu (Brexit Party), která se od UKIP odštěpila. Obě by dostaly 13,5 % a 10 (BP), respektive 9 (UKIP) mandátů.

Nejsilnější skupinou by v Evropském parlamentu nadále zůstala Evropské lidová strana se 180 křesly. Své zástupce do této frakce za Česko vysílají TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Druhou největší skupinou by byli se 149 europoslanci Socialisté a demokraté, kde zasedají i zástupci ČSSD. Na třetí místo by se posunula Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), jejíž členem je hnutí ANO. Frakce by měla 76 europoslanců.