Evropská komise žaluje společnost AstraZeneca, ta dodala méně vakcín

"Evropská komise v pátek podala žalobu na společnost AstraZeneca. Ta nedodržela počty vakcín, které měly být doručeny a byly uvedeny v kupní smlouvě," oznámil mluvčí Evropské komise Stefan De Keersmaeker. Brusel podává žalobu, protože nedostatek vakcín zpomaluje distribuci očkovací látky do členských států Evropské unie a brzdí proces vakcinace. Informace přinesl portál Politico.



"Některé body kupní smlouvy nebyly dodrženy a společnost nepřišla s žádnou strategií, jak by zaručila, aby vakcíny byly doručeny včas," doplnil mluvčí Evropské komise. AstraZeneca slíbila unii 300 milionů dávek, které měly být k dispozici do konce června. Místo toho společnost zvládla ke konci března doručit pouze 30 milionů dávek a ke konci června má nyní doručit pouze 70 milionů vakcín.



Společnost se ale brání a v pondělí vydala oficiální vyjádření ke kauze. "Vakcíny jsou velice náročné na výrobu. Jde o proces a spousta výrobních procesů vyžaduje neustále zlepšování, které zabírá čas. To ale ve finále povede k výrobě většího množství dávek," uvedla AstraZeneca na svých stránkách a přiznala, že nemá dostatek výrobních kapacit.



K situaci se vyjádřila také Stella Kyriakidisová, komisařka Evropské komise pro zdraví. "Naší prioritou je včasné doručení vakcín, abychom chránili zdraví Evropy. Proto se Evropská komise rozhodla podat žalobu. Každá jedna dávka vakcíny se počítá. Každá jedna dávka vakcíny dokáže zachránit život," uvedla na svém twitterovém účtu.

