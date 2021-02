Evropská unie hrozí Rusku sankcemi. Moskva je připravena přerušit vztahy

Moskva je připravena přerušit vztahy s Evropskou unií, pokud sedmadvacítka uvalí na Rusko sankce. To si prý nenechá ničit ekonomiku. Vztahy mezi EU a Ruskem zhoršila situace týkající se otravy a následného uvěznění Alexeje Navalného.

"Musíme být připraveni. Pokud chcete mír, připravte se na válku," uvedl ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov, aby zdůraznil, že Rusko je na rozchod s Evropskou unií připraveno a její zastrašování si nenechá líbit.

Evropská sedmadvacítka totiž Moskvě hrozí sankcemi, "Ruská vláda se vydává velmi znepokojivou autoritářskou cestou. Prostor pro svobodu projevu je stále menší," řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Vztahy mezi Unií a Ruskem se ještě více nalomily kvůli loňské otravě ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Ten je přesvědčen o tom, že ho otrávil ruský režim. Kreml ale vinu popírá. "To není o Navalném, je to o tom, že se celý Západ kolektivně agresivně vměšuje do vnitřních záležitostí Ruska," nechal se slyšet Sergej Lavrov.

Unie uvažuje o sankcích na některé spolupracovníky prezidenta Vladimira Putina. Sankce mají zahrnovat také zákaz cestování či zmrazení ruských majetků v EU. Nový evropský sankční systém by umožnil trestat porušování lidských práv kdekoliv ve světě.

Rusko se ho podle Unie v minulých týdnech dopouštělo, když ruské speciální jednotky násilně rozháněly protesty. Rusové vyšli do ulic, aby dali jasně najevo nesouhlas s uvězněním Alexeje Navalného. Toho ruská policie zatkla a odsoudila k 2,5 letům vězení hned po jeho příletu z Německa, kde se zotavoval z otravy.