Evropu zasáhne silná cyklóna i tornáda! Česko ohrozí vlna veder

K západní Evropě se blíží tropická cyklóna, která by měla udeřit v pátek. S sebou přinese silné deště a bouřky. Na některých místech hrozí povodně i tornáda. I když se cyklóna do střední Evropy nedostane, Česko čekají vysoké teploty. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí především pro Jihomoravský kraj. Teploty by v sobotu mohly dosáhnout až 33 °C.

Tropická cyklóna dorazí podle portálu Severe Weather Europe do západní Evropy v pátek a nejvíce ohrozí Velkou Británii a Irsko. Dále by měla pokračovat do Francie. Cyklónu bude doprovázet silný vítr o rychlosti až 140 km/h. Přidá se také déšť, který zesílí k večeru a slábnout by měl až v sobotu ráno. Vyskytnout by se mohly i povodně nebo tornáda.

Cyklóna by naštěstí na naše území dorazit neměla. Nudit se však nebudeme. "Před sobotním přechodem studené fronty, přes naše území přechází tlaková výše z Alp, a další výraznou studenou frontu očekáváme v pondělí. Mezi přechody frontálních systémů se sem bude dostávat teplý vzduch od jihozápadu," vysvětlila pro TN.cz Dagmar Honsová z Meteopressu.

Meteorologové proto vydali výstrahu pro vysoké teploty, které v sobotu mohou dosáhnout 31 až 33 °C. Výstraha platí především pro Jihomoravský kraj (Brno, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice).



S vysokými teplotami hrozí také přehřátí organismu a dehydratace. "Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech," doplnil ČHMÚ.

V sobotu by se přes naše území měl přehnat déšť doprovázený bouřkami. Během večera budou srážky ustávat. V neděli nás čeká jasná až polojasná obloha. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, denní se vyšplhají na 29 °C.

Od pondělí do středy nás čekají spíše přeháňky a zatažená obloha. Teploty by se měly pohybovat mezi 21 až 26 °C. V noci budou nejnižší teploty mezi 18 až 12 °C.

