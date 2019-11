Expartner Bartošové se oženil! "Ano" si s blonďatou kráskou řekli na lodi

Italský šlechtic Domenico Martucci se v sobotu na Dušičky oženil. Hraběnkou Martucciovou se nestal nikdo jiný, než jeho dlouholetá partnerka Nikol. "Láska pro mou hraběnku je nekonečná. Mám čest být po jejím boku již pár let a naše láska roste každý den," napsal Martucci na facebooku, kde se pochlubil fotografiemi z nejšťastnějšího dne svého života.

"Byly těžké chvíle, hodně lidí se pokusilo lásku zničit, ale ta se po každé ráně stala silnější a dovedla nás až sem. Naše svatba byla jen dalším krokem na cestě štěstí a věřím, že vždy budu schopen naplňovat naši lásku a můj slib a budu ji milovat tak, jak si tato nádherná bytost zaslouží," dodal láskyplně.

"Svatba byla na historické plachetnici na Sardinii. Datum jsme si vybrali úmyslně, protože se jedná o velmi duchovní den a my věříme, že naše láska přesahuje hranice fyzična. Jednalo se o posvátný obřad, kde jsme byli pouze my dva a oddávající. Je to záležitost, která se týká pouze dvou osob, ale v našem rodinném sídle v jiném regionu jsme měli i menší oslavu s rodinou," řekl redakci TN.cz Martucci.

Martucci byl jedním z nápadníků zpěvačky Ivety Bartošové. Ta si v roce 2014 sama vzala život skokem pod vlak v Uhříněvsi. Podle Martucciho za smrt zpěvačky mohl její manžel Josef Rychtář. Podívejte se na jeho zpověď pro TV Nova:

Půvabná blondýnka, která se stala novou hraběnkou Martucciovou, je podle některých médií na řadě fotografií nápadně podobná Bartošové. Učila na obchodní akademii v Praze a zároveň studovala na Vysoké škole ekonomické.