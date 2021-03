Facebook smaže přes miliardu účtů! Změny plánuje i Instagram

Vedení sociální sítě Instagram, patřící společnosti Facebook, má v plánu uvést na trh verzi aplikace, která by byla přístupná i pro děti do 13 let. Ty totiž v současné době mají využívání Instagramu zakázáno. Informace vychází z dokumentu, které získal portál BuzzFeed News.

"S nadšením oznamuji, že chceme v budoucnu přiblížit Instagram mládeži. Je to naší prioritou," napsal viceprezident společnosti Instagram Vishal Shal. Nová verze aplikace pro děti by mohla fungovat tak, že by šly založit účty, které by spravovali samotní rodiče dětí. Je to kvůli tomu, že děti mnohdy obcházejí věkový limit pro sociální sítě tak, že lžou o tom, kolik jim je let.

Společnost Facebook v pondělí zároveň na svém blogu uvedla, že se rozhodla smazat přes 1,3 miliardy účtů, které považuje za falešné. Argumentuje bezpečností. Tímto krokem se snaží bojovat především proti dezinformacím, které se na sociální síti často objevují.

"Za posledních několik let se snažíme investovat do ochrany naší komunity. V současné chvíli na tom pracuje přes 35 tisíc zaměstnanců," píše společnost na svém blogu.

Facebook už také minulý týden oznámil, že chystá nové a zásadní změny ve skupinách na síti. Nová pravidla facebooku se zaměří na skupiny a uživatele, kteří na sociální síti šíří nenávistné projevy, dezinformace, škodlivý obsah a jinak porušují pravidla.

Pokud bude někdo opakovaně porušovat zásady ve skupinách na facebooku, společnost mu zablokuje možnost po určitou dobu zveřejňovat příspěvky nebo komentáře v jakékoli skupině. Rovněž nebude moci pozvat ostatní do žádné skupiny a nebude moci vytvářet ani nové.

Chcete dál používat aplikaci WhatsApp? Musíte souhlasit s novými podmínkami. Podívejte se na reportáž TV Nova: