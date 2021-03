Facebook zásadně mění pravidla, nebudete moci nadávat na souseda!

Nová pravidla Facebooku se zaměří na skupiny a uživatele, kteří na sociální síti šíří nenávistné projevy, dezinformace a škodlivý obsah a jinak porušují pravidla. "Je pro nás důležité, aby se lidé mohli bezpečně zapojovat do skupin na facebooku a sdílet své zájmy a životní zkušenosti s ostatními," uvedla společnost ve středečním prohlášení.

Pravidla komunity zakazují například agresivní nebo ponižující slovní projevy, škodlivé stereotypní projevy, označování někoho za podřadnou osobu, vyjadřování opovržení, odporu nebo zapuzení, klení a výzvy k vyloučení nebo segregaci. Komunitní pravidla najdete zde.



V případě skupin, která porušují pravidla, vytvořila společnost postup, jak je upozadit. Začne upozorňovat lidi, kteří se budou chtít připojit ke skupině, která porušuje zásady komunity. Omezí také zasílání pozvánek v podobě upozornění. Pro členy dané skupiny omezí šíření obsahu například tím, že je bude v News Feedu zveřejňovat níže.



"Věříme, že skupiny a členové, kteří porušují naše pravidla, by měli mít omezená privilegia a dosah. Omezení by se stupňovala s tím, čím více by porušovali pravidla až do bodu, kdy bychom je zcela odstranili. Pokud by se jednalo o vážnou újmu, tak bychom skupiny nebo jednotlivce vymazali rovnou," sdělila společnost.

Novým standardem se také stane nutnost odsouhlasení příspěvků administrátory a moderátory skupin, pokud bude mít skupina nadměrný počet členů, kteří porušují pravidla. Pokud administrátoři či moderátoři budou opakovaně schvalovat příspěvky porušující pravidla, Facebook zruší celou skupinu.



Pokud někdo opakovaně poruší pravidla ve skupině, Facebook je nechá zablokovat na určitý čas ve všech skupinách. Nebudou moci také zvát další uživatele do skupin a nebudou moci nové skupiny zakládat. Podle Facebooku se nové změny projeví v nadcházejících měsících, přesné datum ale neuvedl.



