Falcon Heavy poprvé v ostré akci! Nenechte si ujít start a přistání

Start rakety je naplánovaný na 10. dubna 18:35 EDT (11. 4. 00:35 našeho času), startovací okno by mělo být otevřené do 20:32 EDT (2:35 našeho času). K samotnému vypuštění satelitu má podle plánu dojít 34 minut po startu.

Společnost SpaceX se opět pokusí o přistání všech tří stupňů, boční stupně by měly přistát na přistávacích zónách 1 a 2 základny Cape Carneval Air Force Station na Floridě. Hlavní stupeň pak zamíří na loď Of Course I Still Love You (překl.: Samozřejmě, že tě stále miluji), která je zakotvená v Atlantiku.

Jako vždy se můžeme těšit na přímý přenos z celé mise, který společnost SpaceX spustí přibližně 20 minut před samotným startem.

V případě, že by počasí startu nepřálo, je přibližně 80% šance, že budou vhodné podmínky, se další startovací okno otevře už 11. dubna ve stejnou dobu a zavře se o minutu dříve.

Jedná se o první komerční misi Falconu Heavy a druhý start celkem. V prvním případě poslala raketa figurínu Starmana na cestu kolem Marsu. Jednalo se o ohromný úspěch, i v tomto případě půjde o úžasnou podívanou.

Na záběry Starmana ve vesmíru se můžete podívat zde: