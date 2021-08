Fotka v kostýmu vás může stát dobré místo! Firmy lustrují vaše profily

Data, která o sobě sdílíme na sociálních sítích, se v poslední době stávají čím dál větší komoditou. Kromě prodejců naše osobní informace zajímají i personalisty hledající talentované zaměstnance, uvádí v tiskové zprávě personální agentura Manpower Group.



To pro TN.cz potvrzuje i Lucie, která během studia na vysoké škole sháněla brigádu v marketingu. "Pohovor se mnou vedla taková esoterická paní, na sobě měla různé talismany z minerálů a podobně. Hned na začátku mi řekla, že si mě vyhlédla, protože viděla, jak jsem na fotce v meditační poloze. Proto prý věděla, že si budeme rozumět,", popisuje Lucie. Ta přitom do životopisu vložila klasickou fotografii z občanského průkazu, bylo jí tedy jasné, že si ji personalistka vyhledala i na facebooku.



Neobvyklý koníček



V tomto případě uchazečce obsah na jejím profilu mohl přijetí do zaměstnání usnadnit, jindy vám ale veřejně dostupné informace mohou prokázat spíše medvědí službu. Podobnou situaci popsala TN.cz pracovnice ve státní správě. "Poté, co jsem úspěšně prošla výběrovým řízením, mi bylo řečeno, že se na moje místo hlásila i paní, která se ráda oblékala do dobových kostýmů. To se mým nynějším zaměstnavatelům moc nezdálo a doufali, že se přihlásí ještě někdo jiný." Na neobvyklý koníček uchazečky o zaměstnání měli zaměstnavatelé přijít z internetových článků.



Takové jednání podle advokáta Pavla Kolesára nedává z právního hlediska žádný smysl. "Obecně vzato velká část profesí nemůže být posuzována podle toho, co člověk dělá ve svém volném čase. Na druhou stranu například v advokacii jsme poněkud sešněrováni stavovskými předpisy. A i v soukromém životě se máme chovat tak, abychom nedělali ostudu advokacii."



Obecně je podle Kolesára lepší důvody pro přijetí v takových případech neuvádět. Ve chvíli, kdy jsou kandidátovi sděleny nelegitimní důvody pro nepřijetí do pracovního poměru, totiž existují způsoby, jak se může bránit. "Můžete se domáhat kompenzace v podobě omluvy či finanční náhrady," popsal pro TN.cz advokát s tím, že podobné spory nejsou vůbec časté a uchazeči je mnohdy vedou jen proto, aby zaměstnavateli "zatopili".



Zneužití informací



Vyhledávání informací samo o sobě podle Kolesára problematické není, v případě ukládání informací o kandidátech je to ale jinak. Shromažďování informací totiž upravuje GDPR, tedy nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud by uchazeč o ukládání osobních údajů nevěděl, jednalo by se o jeho porušení.



Za zneužití dat by Kolesár považoval i situaci, kdy by personalista uživatele sociální sítě oslovil s nabídkou práce na základě statusu, ve kterém by si stěžoval na ztrátu zaměstnání. "V tomto případě by informace nebyly zveřejněny za účelem získání zaměstnání. Jiné je to samozřejmě na LinkedInu. Tam si můžete nastavit, že hledáte práci, pak je kontaktování od náborářů v pořádku."



Samotné firmy častokrát kandidáty už na pohovoru informují o tom, že o nich osobní informace vyhledávaly. V jiných případech se o tom pracovníci dozvídají až po nějaké době, co byli přijati. S tím se setkal i Michal z Ostravy, který tam rok pracoval v nejmenované bance. "Personalistka mi na firemním večírku prozradila, že si mě vyhledávali na Googlu a v bankovním i nebankovním registru," řekl pro TN.cz.



Pro takové jednání nemají firmy většinou žádný představitelný důvod, uvedl Kolesár. "Jedinou výjimkou je situace, kdy by měl uchazeč při práci manipulovat s hotovostí. Pokud jde o pozici v bance, kde nepřichází do styku s hotovostí, tak tam už to přípustné není," dodává Kolesár.

Podle personální agentury Manpower Group by v budoucnosti mohlo existovat řešení, jak o kandidátech vyhledávat informace eticky a jak volně dostupná data využít k získání smysluplné práce. Pokud by totiž náboráři kandidátům svůj postup oznámili dopředu a požádali je o spolupráci, mohli by si tak na svých profilech nechat, co chtějí. To by mělo umožnit algoritmům převést jejich data na "talent bitcoiny" a oni by se pak mohli rozhodnout, zda informace zůstanou soukromé nebo s nimi budou obchodovat jako s bitcoin měnou mezi potencionálními zaměstnavateli a náboráři.



Nic takového však zatím nefunguje a náboráři používají sociální sítě pro vyhledávání talentů i bez umělé inteligence. Jakkoliv jejich jednání může být eticky sporné, je dobré na něj být připraven a zveřejňovat na svoje profily informace s vědomím, že je může kdokoliv vidět.



