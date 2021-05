Google mění podmínky. Můžou vám zmizet fotky, dokumenty i zprávy!

Společnost Google čas od času zavádí nové zásady, které se vztahují na různé služby poskytované uživatelům. Nejčastěji o chystaných změnách informuje e-mailem, mnoho lidí ale zprávy nečte. Pravidla najdete i na stránkách technické podpory.

Nejnovější změna, kterou Google připravuje, začne platit 1. června a mohla by některé uživatele překvapit. Umožňuje totiž mazat zprávy, dokumenty nebo fotografie z úložiště.

"Pokud jste dva roky (24 měsíců) neaktivní na Gmailu, Disku nebo Fotkách, můžeme smazat obsah ze služby, ve které jste neaktivní," upozorňuje společnost. Uživatelům ale slibuje, že je tři měsíce dopředu varuje. Ke službě se stačí přihlásit a začít ji opět používat.

Mazání dat ale hrozí i těm, kteří překročí vyhrazený limit pro to, kolik dat mohou v úložištích Googlu mít. Pokud máte na úložištích více dat a to po dobu alespoň dvou let, má Google právo smazat část obsahu také. Výjimku mají členové Google One, kteří si předplácejí úložiště, v rámci něhož jsou stále aktivními členy.

Společnost upozorňuje, že k mazání dat nedojde bez předchozího varování. Včas bude posílat upomínky, že nejste aktivní v některé službě či máte plné úložiště a může vám být smazána část dat. Dá vám navíc dostatek prostoru si veškeré fotky či dokumenty stáhnout, či případně přikoupit větší prostor na úložišti.

Google doufá, že tímto krokem povzbudí uživatele, aby pravidelně mazali obsah, který nepotřebují, a "odlehčili“ tak kapacitu úložiště Google.

