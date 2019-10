Gottův tajemník zakopal válečnou sekeru s Ivanou. Mám vás rád, řekl

"Znal jsem ho 33 let. Začal jsem se o něj zajímat začátkem 80. let. 22. prosince roku 1975 mě moje teta vzala na jeho vánoční koncert do pražské Lucerny. Bylo mi 11 let a problesklo mi hlavou, že Karel Gott je člověkem, se kterým chci spolupracovat," zavzpomínal bývalý tajemník Jan Adam s tím, že pro to udělal maximum.

"V podstatě jsem nežil svůj život, žil jsem jeho život. Ale nikdo mě do toho nenutil," řekl s bolestí v hlase Adam. Popsal, že je moc rád, že mohl spolupracovat s "největším českým zpěvákem všech dob". "Udělal strašně moc pro reprezentaci naší země, v mnoha zemích světa. Jsem šťastný, že jsem ho mohl vidět v New Yorku, nebo v německy mluvících zemích. Že jsem mohl být u toho. Karel pro mě neodešel. Bude se mnou do konce mých dnů," dodal.

Gott se se svým bývalým tajemníkem měl vidět, ale už se nesetkali. "Měl jsem antibiotika, takže jsme se nemohli vidět. Ivanka mi zavolala a dala mi ho k telefonu. Chtěl, abych mu přijel pomoct s věcmi na jeho chystané knížce," popsal s tím, že ho Gott prosil, ať přijede. "Naposledy jsme se totiž viděli 28. října loňského roku," řekl a s lítostí v hlase dodal, že "zasáhl osud a nesetkali se".

"Přeji Ivance, aby byla hodně silná. Nikdo si nedovede představit, jakému tlaku je vystavená," řekl Adam. Gott údajně miloval Prahu a byl hrdý na svou zemi. "Prodal celosvětově 50 milionů desek. Myslím si, že to se nikomu dalšímu z Česka už nepovede," popsal úspěchy české legendy.

"Pro mě odešel ten nejdůležitější člověk, kromě mámy a táty. Mám ho navždy pod kůží. Je mi to tak líto, ale pro mě tady bude pořád. Myslím si, že navždy tady bude pro všechny fanoušky," dodal.

Na konci rozhovoru poslal vzkaz Gottově rodině. "Ivanko, Charlottko, Nellinko. Mám vás rád. I když někdy došlo k nějakým nedorozuměním, to je úplně jedno. Pokud někdy budete potřebovat pomoct, jsem tu pro vás," zakončil Jan Adam.