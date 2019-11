Guvernérem republikánského Kentucky se stal demokrat

Vítězství bylo velmi těsné, po sečtení 99 % hlasů získal Andy Beshear 49,2 %, které mu vynesly vítězství nad dosavadním guvernérem, republikánským kandidátem Mattem Bevinem, který obdržel 48,8 % hlasů. Jak uvedlo CNN, ten svou porážku zatím neuznal.

Beshear ke svému vítězství prohlásil: „Naše hodnoty a to, jak se k sobě chováme, jsou stále důležitější než naše strana. To, co nás spojuje jako Kentučany, je stále silnější než jakékoli národní dělení.“





Beshear zastával od roku 2016 funkci zvoleného generálního prokurátora. Jeho otec Steve Beshear byl guvernérem Kentucky v letech 2007 až 20015, byl Bevinovým předchůdcem.

Bevina přitom přijel osobně podpořit i prezident Donald Trump, oba politici se vzájemně podporují. Bevin volá například proti aktivistům, kteří se snaží Trumpa odvolat z jeho funkce. Na druhou stranu, protikandidát Andy Beshear v tomto bodě nepatří přímo k jeho odpůrci, nikdy neprojevoval razantní stanovisko k prezidentově případnému odvolání, v jeho předvolební kampani nezazněly případné ostré protitrumpovské názory. Místo toho se zaměřil na otázku kvalitního zdravotního pojištění, podporu učitelů a sociální problémy, které obyvatele skutečně trápí.

Bevin během svého guvernérského období nezískal přílišnou popularitu. Kritiky se dočkal například prohlášením, že učitelé, kteří stávkovali kvůli nesouhlasu se snižováním jejich důchodů, jsou podle něj gauneři a zločinci.

Demokraté zvítězili také ve Virginii, kde po volbách podle CNN zřejmě zásadně promění složení místního Senátu a Sněmovny delegátů. Naopak republikáni získali Mississippi, vítězným kandidátem se stal Tate Reeves s 54 % hlasů.