Hackeři mohou útočit na nemocnice, varuje NÚKIB. Napadnout je mají brzy

Nemocnice odříznuté od veškerých systémů, chybějící zdravotní dokumentace, odložené operace i náročné přesuny pacientů. Útoky podle odborníků můžeme čekat v nejbližších dnech. Už teď totiž podle úřadu probíhá přípravná fáze.

"Je na místě se jimi zabývat a učinit nějaká preventivní opatření," prohlásil mluvčí NÚKIBu Radek Holý. "Probíhá přípravná fáze těchto útoků, a to zejména prostřednictvím spear phishingové kampaně," potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček.

NÚKIB navrhnul i konkrétní kroky, které by měla jednotlivá zařízení udělat, aby útokům předešla nebo vyvázla s co nejmenšími škodami. "My jsme jim řekli přesně, co si mají ohlídat, co mají nějakým způsobem buďto uzavřít, zakázat, nebo jenom sledovat," vysvětlil Holý.

Ministerstvo zdravotnictví už informovalo nemocnice, aby neprodleně upozornily uživatele na hrozby podvodných e-mailových zpráv. Lidé by například neměli povolovat makra v programech, otevírat neznámé přílohy a odkazy v e-mailech, také by měli kontrolovat adresu, odkud mail přišel v případě urgentních požadavků, a měli by omezit sdílení informací o zaměstnání na sociálních sítích.

Útok zažila loni každá pátá česká nemocnice. V prosinci paralyzoval virus na 20 dní nemocnici v Benešově. Vyřadil počítačovou síť i důležité lékařské přístroje. Cílem hackerů se letos v březnu stala i Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, útok ji připravil o část dat.

Situace byla o to složitější, že v Česku právě začala propukat koronavirová epidemie. Ani více než měsíc po útoku ještě neběží všechny systémy. Naposledy vydal úřad varování v prosinci 2018 v souvislosti s používáním některých čínských mobilních technologií.

Jak moc je hrozba reálná? Dá se skutečně očekávat? A jaké kroky vláda podnikla, aby nebyla lékařská péče hackery ohrožena do budoucna? Odpovídal premiér Andrej Babiš: