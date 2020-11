Hamáček chce delší nouzový stav! Děti ale musí do škol, říká Jurečka

Šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce prodloužení nouzového stavu. Již se ozvali lidovci, že návrh podpoří jen v případě, že se v následujících týdnech vrátí děti do škol.

Jan Hamáček v úterý na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny dal najevo své přesvědčení, že bude potřeba požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. "Ta situace je stále komplikovaná. Jakkoliv to vypadá, že epidemie brzdí, tak brzdí pomalu, pokud budeme potřebovat držet opatření podle tabulky, tak si to nouzový stav vyžádá," pronesl Hamáček.



"Požádal jsem pana ministra zdravotnictví, aby do tabulky doplnil ke každému stupni nebezpečí, zda ta navrhovaná opatření vyžadují nouzový stav či nikoliv. Pokud to tam ministerstvo doplní, tak bude jasné, kdy by měl případně nouzový stav skončit," dodal.



Lidovci jsou ochotní prodloužení nouzového stavu podpořit pouze v případě, že by se žáci a studenti prvních a druhých tříd a absolventských ročníků včetně deváté třídy vrátili nejpozději 23. listopadu do škol.

"Pokud se nákazová situace nebude zhoršovat a bude jako v posledních dnech, nevidíme důvod nechávat tyto žáky déle doma!" uvedl předseda strany Marian Jurečka na svém twitteru.