Harry a Meghan se vracejí zpět do Velké Británie. Na rozkaz královny

Londýn volá Harryho a Meghan zpět. Po úprku vévody a vévodkyně ze Sussexu do Kanady už se zdálo, že za královskými povinnosti udělali definitivně tlustou čáru. Vzdali se titulů a rozhodli se stát finančně nezávislými, s požehnáním zbytku královské rodiny. Zdá se ale, že v březnu přece jen zavítají zpátky do Velké Británie.

Královna Alžběta prý Sussexy požádala, aby se příští měsíc vrátili do Británie. Ve Westminsterském opatství na ně totiž čekají poslední královské závazky. Definitivní odstřihnutí se od britského trůnu totiž podle prohlášení Buckinghamského paláce vstoupí v platnost až na jaře.

Do té doby se tu a tam ještě ukáží na veřejnosti jako členové královské rodiny. Naposledy by tomu tak mělo být 9. března na tradiční bohoslužbě, kde si přítomnost Sussexů vyžádala sama královna. Když se Harry s Meghan zúčastnili slavnostní mše ve Westminsterském opatství minulý rok, byla Meghan těhotná a pár se těšil na malého Archieho.

Exkrálovský pár se usadil na kanadském ostrově Vancouver a po splnění svých závazků vůči britské koruně se tam prý zase míní vrátit. "Pokud si to přejí, pokud chtějí odejít, musíme je nechat jít," vyjádřila se k odchodu Harryho a Meghan 93letá královna Alžběta.

Účast na slavnostní bohoslužbě by měla být "posledním kolem" oficiálních povinností před tím, než se Sussexové zase stáhnou zpátky do Kanady. Podle serveru Cosmopolitan se očekává, že Archie zavítá do Anglie spolu s rodiči.

Minulý týden se Harry s Meghan účastnili summitu JPMorgan v Miami, kde princ Harry přednesl projev. V něm promluvil o ztrátě matky, princezny Diany, a rozhodnutí opustit královské povinnosti. Svého rozhodnutí prý nijak nelituje. Na summitu Harry přiznal, že po smrti své matky docházel na terapii, aby se s tragickou ztrátou dokázal vyrovnat. Podle serveru the Sun si měl díky projevu přijít na milion dolarů.