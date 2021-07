Hasiči už evakuovali několik dětských táborů! S prací ještě neskončili

Hasiči po celé republice vyjížděli v době od čtvrteční třetí hodiny odpoledne do páteční sedmé hodiny ráno k celkem 1227 událostem. Nejhorší situace byla na Vysočině, v krajích Jihočeském, Pardubickém, Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Jihomoravském a v hlavním městě Praze.

Evakuovat kvůli bouřkám a stoupajícím hladinám vodních toků museli několik táborů. Jen v Pardubickém kraji to byly nejméně čtyři, v Královéhradeckém pak další dva. V pátek ráno museli začít řešit i přesun dětí z tábora v Křelovicích na Pelhřimovsku.

Po 21. hodině hasiči zasahovali na dětském táboře u obce Liberk, části Prorubky na Rychnovsku a dále u Vernéřovic na Náchodsku. V obou případech sváželi děti ze zasažených oblastí převážně dobrovolní hasiči pomocí dopravních automobilů. Nikdo z dětí nebyl zraněn.

Děti z Liberku převezli do kulturního domu v obci Lukavice, evakuováno bylo 43 lidí. Pět jednotek hasičů se pak podílelo na evakuaci tábora u Vernéřovic. Nejprve ale museli hasiči odklidit popadané stromy z příjezdové cesty. Celkem 57 dětí a 30 dospělých získalo provizorní zázemí v základní škole v Meziměstí.

GALERIE: Hasiči pomáhali s evakuací dětí z dětských táborů 1 / 8 Zdroj: pozary.cz Hasiči pomáhali s evakuací dětí z dětských táborů - 1 8 fotografií Zobrazit celou galerii

V Pardubickém kraji musely být kvůli bouřkám evakuovány nejméně čtyři tábory, z toho tři na Chrudimsku. Dva z nich se nacházely v opuštěném údolí nedaleko Luže, v blízkosti řeky Novohradky.

Panika vypukla v půl páté ráno, když zcela bez varování dorazila velká vlna. Za pouhou půlhodinu vystoupala hladina vody o metr. Jeden z táborů vyklidili sami organizátoři, s druhou evakuací museli pomoct hasiči, kteří děti převezli do sokolovny v Luži. Tam zůstanou nejméně tři dny, než se vyřeší, co bude dál a jestli tábor bude pokračovat. Děti mají vytopené stany, voda už se ale vrátila zpět do koryta.

Hasiči museli z důvodu vzestupu hladiny řeky rozhodnout o evakuaci dětského tábora v Křelovicích na Pelhřimovsku. Na místě je 37 dětí a 22 dospělých.