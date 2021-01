Hejtman Kuba: Mít dost vakcín, seniory naočkujeme za dva dny!

"Překvapuje mě, co se z téhle věci, kterou musel podle mě každý čekat a ministr (zdravotnictví) ji měl dlouhodobě říkat, že nebudou vakcíny pro ty nové případy, dělá," uvedl v Televizních novinách Kuba.

Potvrdil, že v kraji je tenhle týden jen tolik dávek, že je možné jimi přeočkovávat pouze ty, kteří dostali první dávku v prvním lednovém týdnu - sestřičky, lékaře, zdravotníky a lidi z domovů pro seniory," vypočítal jihočeský hejtman. Následující týden to podle něj bude stejné, noví zájemci o očkování tak musejí čekat.

"Já dlouhodobě říkám panu ministrovi, že ta situace musela nastat, když bylo jasné, že v únoru přijde méně vakcín, než bylo objednáno v lednu. Ale ono nás to ještě doběhlo tím, že Pfizer snížil ty dodávky mnohem dříve," zamyslel se Kuba.

Zmatky s doporučením neočkovat nové pacienty odstartovalo prohlášení mluvčí ministerstva zdravotnictví. Její šéf Jan Blatný (za ANO) následně její slova v podstatě popřel, přidal se i premiér Andrej Babiš (ANO). Kubu prý středeční "proces" nepřekvapil.

Je rád, že jeho kraj neotvíral termíny podle počtu slíbených vakcín. Kdyby to udělal, tak by nyní bylo třeba obvolat a rušit termíny pro tři a půl tisíce lidí. "Máme kapacity na to, abychom všechny seniory v registru nad 80 let věku naočkovali za dva dny," tvrdí Kuba.

Zmatky kolem očkování komentoval v Televizních novinách po Kubovi i premiér Andrej Babiš. "Mě to velice mrzí, ministerstvo zdravotnictví tady úplně zbytečně něco doporučovalo a vznikl z toho šum, že se zastavilo očkování," neodpustil si kritiku. "Očkování samozřejmě pokračuje," ujistil s tím, že naočkovaných je v Česku 238 tisíc lidí, z toho je 66 tisíc seniorů nad 80 let.

