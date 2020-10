Hnutí ANO stále vede. Do Sněmovny by v říjnu prošlo šest stran

Hnutí ANO si i nadále udržuje přední pozici a s 27,1 % má stále nejvyšší podporu mezi lidmi. Druhé místo patří Pirátům, třetí jsou občanští demokraté. Vyplývá to z říjnového průzkumu volebních preferencí společnosti SANEP, podle které by do Sněmovny prošlo šest stran.