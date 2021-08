Horoskop na středu 4. srpna: Podle hvězd se dnes bláznivě zamilujete

Beran

Budete se divit, ale najednou i ostatní členové rodiny zjistí, které domácí práce a činnosti jsou z dlouhodobého hlediska nutné a které jsou jen plýtváním energie. Náhle si s příslušníky své rodiny porozumíte a budete moci mluvit o všem možném.

Býk

Hvězdy jsou přesvědčeny, že se v tomto období bláznivě zamilujete! Nehledě na to, kolik vám je podle matriky let, jste-li vdané nebo ženatí, prostě nabíráte druhou mízu! Váš objev vás má tendenci zaujmout svým přirozeným charismatem bez příkras.

Blíženci

Přičteme-li k dnešku už dlouze negativně působícího retrográdního Jupitera, není to žádná sláva. Nějak se ztrácí i zájem o požitky v lásce a zájmy ve volném čase, pokud i nějaké příležitosti vzniknou, končí spíše napětím. Bude třeba najít si láskyplný doping.

Rak

Ať je vaším objevem učitel, spisovatel nebo manažer, mentální napojení je při dnešku na prvním místě. Pokud se účastníte přednášek nebo navštěvujete knihovnu či knihkupectví, láska je ve vaší bezprostřední blízkosti! Stačí mít jenom oči dokořán.

Lev

Velmi zřetelně se nyní dává do pohybu oblast vaší lásky a milostných seznámení. Nezměrná aktivita a sexuální přitažlivost přináší spontánní kontakty, a to především v době mezi polednem a večerem, ať už se jedná o seznámení v zahraničí či při práci.

Panna

Zjišťujete, že máte ohromnou moc ve slovech, přijměte od vesmíru tento dárek! Na druhou stranu je vám ubráno v oblasti partnerského vztahu a připadá vám, že nyní více tápete v nejistotě. Hodiny kolem poledne mohou být v tomto ohledu kritičtější.

Váhy

Od ranních hodin vám Venuše v Panně svým sextilovým aspektem přeje ve vzájemných sympatiích a lásce. Pracovní sféra taktéž nezůstává pozadu. Lze očekávat nové možnosti, které, budou-li uchopeny do doby polední siesty, přinesou patřičný zisk, který je třeba.

Štír

Pozor, nejedná se náhodou dnes u partnera o zrcadlení vás samotných? To, co vidíte na svém protějšku, vás možná ve skutečnosti štve i na sobě samých. Každopádně se teď vyhněte nějakým závěrům či důležitým rozhodnutí, není to prostě vhodné období.

Střelec

Již brzy po ránu můžete vzplanout milostným žárem a nechat se unášet láskou. Pokud má být někdo z vašich zvěrokruhových kolegů favorizován, pak je to zrozenec znamení Lva a je možné, že vás má na mušce už mnohem delší dobu, než si myslíte.

Kozoroh

Už na začátku dnešního dne můžete očekávat zvýšené kontakty s opačným pohlavím. Planety také prozrazují, že jste v tomto dni nadmíru pečliví a pracovití, což se může příznivě odrazit kolem odpoledních hodin na vašem zisku z investic. Máte skvělý den.

Vodnář

Příznivou sférou se pro vás stávají finance. Jupiter, Merkur i Venuše naznačují, že hluboko do kapsy mít rozhodně nebudete. Malinko horší se jeví oblast kariéry, zde je vaše energie poněkud roztavována kvadraturou Slunce ve Lvu. Oporu hledejte u přátel!

Ryby

Jak zvládnout sociální a potažmo i profesní vítr? Jedině tak, že si sami určíte své tempo a triviální věci ze svého života vypustíte, je to ve vašem zájmu! Jinak může tato obrovská plejáda událostí negativně zapůsobit i na vaše fyzické zdraví.