Horoskop na úterý 1. června: Dnešní psychické vyčerpání vyřeší procházka

Beran

V lásce se vám konečně podaří prolomit ledy a získat to, po čem toužíte. Nebojte se jít za tím, co chcete. Jen tak najdete své štěstí. Dnes konečně poznáte, že odvaha a odhodlání jsou základní kameny úspěchu. Neohlížejte se kolem a dosáhněte svého.

Býk

Po náročném dni v práci potřebujete především relaxovat. Na psychické vyčerpání bude nejlepší večerní procházka. V jarní přírodě najdete klid a ticho, po kterém toužíte. Dopřejte si podobnou činnost častěji! Prospěje vašemu zdraví i psychické pohodě.

Blíženci

Nebývalý zájem o vaši osobu vás potěší. Ostatně, kdo by nebyl rád obletován? Dnešní den si proto užijte, co to půjde. A pokud patříte mezi nezadané, neváhejte a vyrazte se svým obdivovatelem na schůzku. Možná budete jejím průběhem mile překvapeni.

Rak

Podstatně se vám dnes ztenčí úspory. Nepropadejte však panice. Každá situace má východisko. Zamyslete se tedy nad tím, jak zlepšit stav svých financí. Důkladná analýza jistě odhalí mezery, kudy vám odtékají peníze. V nápravě buďte nekompromisní!

MĚSÍČNÍ TAROT NA ČERVEN!

Zajímá vás, na co se můžete v červnu těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev

Dnes budete plni síly a optimismu. Využijte proto šťastnou konstelaci hvězd k náročnějším úkolům, které vyžadují odhodlání, nasazení a koncentraci. Zvládnete je o mnoho lépe a rychleji než jindy. Navíc ušetříte čas, který můžete později věnovat sobě.

Panna

Partner dnes s povděkem ocení vaši toleranci. Umíte totiž velkoryse pominout chyby a prohřešky druhých, přičemž se vyhýbáte významným pohledům a frázím typu - Já to říkal/a. Jste si totiž vědomi toho, že nikdo (včetně vás) není dokonalý. Jen tak dál.

Váhy

Dnes budete mít plné ruce práce. Nepropadejte však skepsi! I když možná nebude tento den patřit mezi ty, na něž s láskou vzpomínáte, uděláte spoustu užitečné a důležité práce. Vaše píle se vám bohatě vrátí v podobě spousty volného času. Uvidíte.

Štír

Druhý pracovní den vás čeká menší spor v zaměstnání. Nepropadejte panice a při jednání s lidmi se vyvarujte arogantního a přezíravého tónu. Naopak, snažte se být co nejvíce milí. Nakonec se veškeré nesrovnalosti úspěšně vyřeší a vy si budete moci opět oddechnout.

TAROT ROZHODNUTÍ

Nechte tarotové karty, aby vám pomohly rozhodnout se. Ponořte se do zkušeností našich předků a vytáhněte si své 3 karty!

Střelec

Dnes budete takříkajíc rozdávat lidem radost. Uděláte totiž dobrý skutek, kterým určité osobě velice pomůžete. A zjistíte, že hřejivý pocit u srdce je mnohem větší odměna než jakékoliv materiální dárky. Možná byste mohli pomáhat častěji, co říkáte?

Kozoroh

Seznámíte se s prima člověkem, který jako by vám ve svém postoji k životu z oka vypadl. Překonejte tedy svůj přirozený stud před cizími lidmi a vyrazte se svým novým známým za zábavou. Možná jste právě objevili nového nejlepšího přítele. Kdo ví?

Vodnář

Váš protějšek dnes udělá vše, co vám na očích uvidí. Jeho milé počínání si náležitě užijte, ale zároveň se zamyslete nad tím, co je jeho příčinou. Obzvlášť pokud je partner obvykle k vašim potřebám laxní. Je možné, že před vámi tají nepříjemnost.

Ryby

Zapůsobit, to tedy umíte! Dnes uděláte příznivý dojem na velice důležitou osobu. Vaše schopnost říct správnou věc ve správnou chvíli se vám bohatě vyplatí! Určitý člověk na vás ode dneška bude pohlížet pouze v tom nejlepším světle, což je velké plus!