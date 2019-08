Hrdina i dvojnásobný vrah. Teď Černý učil primátora čistit graffiti

Hrdina, dvojnásobný vrah, ale i lektor v odstraňování graffiti. To vše je Miloslav Černý, který přes noc odstranil nápisy sprejem po německých turistech na pilíři Karlova mostu. Pražský primátor Zdeněk Hřib s ním v pondělí uspořádal workshop a podle zájmu novinářů to vypadalo, že celebritou není první muž Prahy, ale právě čistič graffiti.

Miloslav Černý zbavil Karlův most graffiti, tak trochu si ale znepřátelil památkáře. V pondělí byl ale právě Černý tím, kdo za přítomnosti vedení města představoval techniky čištění. "Teď to graffiti vroucí vodou sundáme, bude to chvilku trvat," popisoval.

Stejným způsobem prý za pár hodin odstranil nápis z Karlova mostu. Za 40 tisíc korun to přitom měli udělat restaurátoři do poloviny srpna, Černý je ale předběhl. "Uvědomuju si, že jsem nedodržel předpisy památkové péče. Každá hodina hraje svoji roli. Čím déle by to trvalo, tím hůř by to šlo dolů," vysvětlil čistič graffiti.

"Ten proces odstraňování graffiti není optimálně rychlý a my jsme se poučili a nějakým způsobem nastavili ty procesy, aby byly rychlejší," sdělil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Původně byl Černý fantom, který se ale nakonec sám přihlásil a také přiznal, že je i dvojnásobným vrahem, který si trest odseděl - dřív, než by s tím přišla média. Před 20 lety zabil svou ženu s jejím milencem. "Během výkonu trestu se mi podařilo setkat s výjimečnými lidmi, kteří mi pomohli dostat se tam, kde teď jsem," uvedl.

Černý žije prý tak, aby svůj dluh společnosti splatil. Pražský primátor chtěl, aby dostal za svou práci zaplaceno. Jakýkoliv honorář ale odmítl.

Někteří přítomní pondělní workshop kritizovali - včetně toho, že na ukázku byl použit materiál ze žuly, Karlův most je přitom z pískovce. "Něco, co se v minulosti běžně dělo a dělalo se mnoho let, se dnes stává tématem," prohlásil bývalý zástupce starosty městské části Praha 1 Richard Bureš (ODS).

Restaurátoři a památkáři se ale na workshop přišli také ze zvědavosti podívat. "Já jsem spíš doufal, že to bude debata a že se dá prostor někomu, kdo by mohl obhájit ten postup, který byl zvolen. Žádný z restaurátorů, odborníků, kterého znám, tu není," kritizoval restaurátor František Micek.