Hrdinka Bára (18): Autobus zasáhlo tornádo, zraněná šla hledat pomoc!

Tragédie, která minulý čtvrtek postihla jižní Moravu, má i své hrdinky a hrdiny. Jednou z nich je i 18letá Barbora z Tvrdonic. Cestovala autobusem, který smetlo tornádo, a jako jediná se z něj dokázala dostat a přivolat pomoc. Zachránila tak několik lidí včetně 14leté Silvy, jež bojuje o život ve Vídni. A to i přesto, že sama byla těžce zraněná.

Duchapřítomnost a obrovská odvaha. Mladá dobrovolná hasička a studentka hodonínské střední školy Barbora přispěla k tomu, že jihomoravské tornádo nemá další oběti. Příběh statečné dívky pro TN.cz popsala její kamarádka Klára, mluvili jsme ale i přímo s ní.

Když Bára minulý čtvrtek nastupovala do autobusu z Hodonína domů, nikdy by si nepomyslela, že tam nedojede. Jenže cestou udeřil ničivý přírodní živel. Mezi Mikulčicemi a Moravskou Novou Vsí smetlo autobus tornádo a odmrštilo ho o 30 metrů až za železniční trať. Z vozu, jenž váží několik tun, zůstaly trosky.

"Seděla úplně vzadu a jako jediná se dostala ven. Zachovala klid, přestože měla rozbitou hlavu, rozřezanou nohu a ruku a na druhé otevřenou zlomeninu. Tu si pravděpodobně díky zkušenostem z dobrovolných hasičů zafixovala. Napadlo ji vyběhnout na silnici a shánět pomoc odtamtud," uvedla Klára.

Podívala jsem se jí do očí a...

Autobusem s Bárou jela i 14letá Silva, kterou záchranáři transportovali do vídeňské nemocnice, kde bojuje o život. Je z rodiny Mackových, jejíž příběh chytl za srdce celé Česko. Přišli o dům i obchod, starší dcera Viktorie (18) má navíc onkologické potíže. "Moc si toho nepamatuji a nechci na to moc vzpomínat. Ale vím, že jsem se Silvě podívala do očí a řekla, že zavolám pomoc. Tak jsem se snažila tu pomoc sehnat," řekla Barbora. Ve Vídni skončil také řidič Robert, je v kritickém stavu. Doma na něj v obavách čeká žena a dvě malé děti.

GALERIE: Autobus strhlo tornádo, zraněná Bára šla pro pomoc 1 / 6 Zdroj: čtenářka TN.cz Autobus zasažený tornádem - 6 6 fotografií Zobrazit celou galerii

Telefonovat se nedalo, a tak Bára musela na silnici čekat, až přijede nějaké auto. A doufat, že jeho řidič zastaví. "Telefon buď ztratila, anebo už nefungoval signál. Doteď je s ním problém. V autě toho, kdo zastavil a přivolal záchranáře, pak asi ztratila vědomí. Nic dalšího si totiž nepamatuje," pokračovala kamarádka.

Boj o život Silvinky

Kvůli ztrátě paměti není jasné, kolik času od nehody a příjezdu záchranářů uběhlo. Třeba Silvu její maminka s tetou našly až po několika hodinách, byl už u ní ale lékař. "Silvinku našly až po několika hodinách, kdy už byl u ní doktor. Byla při vědomí, měla hrozné bolesti. Byla letecky transportována do vídeňské nemocnice, kde byla celou noc operována. Diagnóza byla hrozná. Silvinka má zlomené tři krční obratle, rozdrcené nohy, pořezaný obličej, rozbitou hlavu," popsala rodinná přítelkyně.

Bára sama kvůli ošklivým zraněním musela do nemocnice. Naštěstí ji už propustili do domácí péče. "Už jsem doma. Jsem v kontaktu se sestrou zraněné Silvy, která jela se mnou a teď leží ve Vídni. Doufám, že bude v pořádku. Moc jí držím palce, ať to zvládne," uzavřela pro TN.cz.

"Silva je v současné době v umělém spánku a ve velmi kritickém stavu, objevují se další komplikace," konstatovala známá Mackových.

Tornádo si vyžádalo šest obětí a na 200 zraněných. Stovky lidí jsou bez střechy nad hlavou, tisíce domácností bez elektřiny. Přinejmenším 600 poničených budov musí strhnout. Hodonínsko a okolí se bude z přírodní katastrofy vzpamatovávat dlouhé roky.

POMOZTE LIDEM Z AUTOBUSU

Rodina Mackových s dcerami Silvou a Viktorií: Lidé poslali už téměř 8 milionů kroun. Přispět můžete i vy ZDE.

Rodina těžce zraněného řidiče: Lidé zatím poslali přes milion korun, pomozte jakoukoliv částkou i vy TADY.

Tisíce domácností na Moravě jsou bez proudu. Stále platí stav nouze: