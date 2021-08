Hřiby i lišky. Spousta hub roste víc než běžně. Tady je můžete najít

"Aktuálně hodně rostou hřiby hnědé, které se dají najít především v jehličnatých lesích, v těch listnatých se pro změnu hodně daří holubinkám," popsala pro TN.cz mykoložka Tereza Tejklová.

A to není zdaleka všechno. Podle expertky také rostou ryzce smrkové, kterým se daří hlavně pod stromem, jehož jméno nesou. Hojné jsou také muchomůrky růžovky. "A třeba lišek roste víc než v jiných letech," vypíchla Tejklová.

Podle ní ale vlastně nikdo neví, proč se v některých letech určitým houbám daří výrazně víc než obvykle. "Prostě nejspíš mají takové cykly a třeba každý pátý rok plodí mnohem víc. A když to nastane, týká se to celé republiky. Letos třeba ryzců syrovinek," přidala mykoložka další tip.

Povedl se vám pořádný houbařský úlovek? Pochlubte se nám na e-mail zpravy@nova.cz. Děkujeme!

Lidé by se ale podle ní měli připravit na to, že pokaždé neodejdou z lesa nebo jeho okraje s plným košíkem. "Je to teď hodně lokální, záleží, jak kde pršelo, kudy prošly bouřky," upozornila Tejklová.

Třeba na Šumavě jsou tak podle ní místa, odkud lidé odejdou s plným košem za pár desítek minut, jinde se naopak mohou motat hodiny a objevit sotva pár kousků do polévky. "Je to i o štěstí, lidé rozhodně nic nezkazí, když zamíří na svá oblíbená a osvědčená místa," uzavřela mykoložka.