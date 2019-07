Hulváti, nevídaná arogance! Čeští turisté šokovali i odborníky

Trojici českých turistů se nechtělo čekat v dlouhé frontě na žebřících v populární soutěsce, která vede podél vodopádů. Muži proto předbíhali ostatní návštěvníky, lezli podél žebříku po skále a tam, kde to už nešlo, se cpali zpátky mezi ostatní turisty.

"Pracuji tu už 25 let, ale s takovou arogancí jsem se ještě nesetkal. Musím přiznat, že mě to pořádně šokovalo, bohužel tito hulváti ale neporušili naše předpisy, protože šli po tělese chodníku a nevybočili z turistické trasy. Myslím si ale, že porušili jinou právní normu, když ohrožovali zdraví turistů, jejich životy a bezpečnost," řekl pro web Čas.sk ředitel Národního parku Slovenský ráj Tomáš Dražil.

Žena, která záběry natočila a zveřejnila na sociální síti, upozornila, že na jednom ze záběrů je vidět, jak se turista nacpe zpátky na žebřík přímo před otce, který měl na ramenou malé dítě. Poukázala také na to, že nebyli na podobný výšlap pořádně obutí.

Nad záběry kroutil hlavou i šéf Horské služby Slovenský ráj Ivan Krajčír. "Je to hrubá arogance, která se často na horách nevidí. Byl bych velmi zvědavý, jak by se chovali, kdyby jeden z nich spadl dolů do vodopádu a zranil se, jestli by i potom byl tak arogantní," řekl Času Krajčír.

"Bohužel nejsme represivní orgán, my můžeme někoho maximálně upozornit nebo mu domluvit. Toto chování ale opravdu na hory nepatří, a ani do našeho soužití," dodal Krajčíř.

ZÁBĚRY AROGANTNÍHO CHOVÁNÍ ČESKÝCH TURISTŮ NAJDETE ZDE