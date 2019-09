I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MÁ SVÉ ALZHEIMERCENTRUM

Lidí s diagnózou Alzheimerova choroba neustále přibývá. Odhaduje se, že do roku 2050 bude současný odhadovaný počet 153 000 pacientů dvojnásobný. Je proto potěšující, že se v červnu otevřelo v Ostravě nové ALZHEIMERCENTRUM patřící do skupiny zařízení poskytujících kvalitní kvalifikovanou péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.



Centrum bylo navrženo v souladu s potřebami klientů, s dostatkem místa k setkávání a zároveň se zákoutími pro klid a soukromí. Součástí centra je velká zahrada s lavičkami, květinovými kaskádami a pomůckami pro venkovní terapii. „Vytváříme v centru podmínky pro život tak, aby byly co možná nejpodobnější domácímu prostředí,“ říká Simona Lipovská, ředitelka Alzheimercentra Ostrava.

Nové centrum se svým unikátním konceptem péče navazuje na více jak 20 letou zkušenost. Ve všech Alzheimercentrech je dbán velký důraz na maximální možnou kvalitu poskytované péče. „Měřítkem pro nás je, starat se o klienty tak, jak chceme, aby se v budoucnu někdo staral o nás či naše blízké. Vnímáme věci očima člověka, který chce pro svého blízkého jen to nejlepší. Naše péče byla v řadě center oceněna certifikátem kvality „Vážka“ České Alzheimerovské společnosti i „Značkou kvality“, kterou zaštiťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.“ dodává Simona Lipovská.



Jak četné vědecké studie dokazují, k udržení stejné kvality života u osob s demencí je naprosto nezbytná aktivita jak fyzická, tak mentální. V Alzheimercentrech najdete širokou škálu aktivizačních činností. Tým profesionálů, díky znalosti svých klientů, jejich potřeb, zvyků a zájmů, „šije“ na míru program pro každého z nich. Činností, do kterých jsou klienti denně zapojováni, je celá řada. Jednou z nich je reminiscenční terapie. Laicky a jednoduše řečeno, je to individuální potřeba vzpomínat. Může jít například o životní bilancování a potvrzování hodnoty života. Může to být i předávání zkušeností a informací mladším generacím či uvolnění energie pomocí emocí. Tím je posilována identita člověka, podporováno sociální začlenění. Klienti také lépe překonávají pocit smutku a osamění.

S Alzheimerovou chorobou se pojí mnoho otázek. ALZHEIMERCENTRUM OSTRAVA proto připravilo Den otevřených dveří pro všechny, které tato problematika zajímá nebo by uvítali radu či pomoc. Akce se konají 24.9.2019 od 14 do 17 hodin a 8.10.2019 od 10 do 16 hodin. Součástí připraveného programu je i testování paměti. Testování je v tento den zdarma. Mohou se ho zúčastnit všichni, kteří se obávají onemocnění nebo si jen chtějí zkusit, jak na tom jejich paměť je.