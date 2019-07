Inspektor navštívil kemp v Únanově. Získal zlatou medaili!

Prázdninový inspektor se rozjel na jižní Moravu. Zhodnotit, zda je všechno v pořádku a jestli si kemp zaslouží medaili, se vydal do Únanova u Znojma.

Únavov u Znojma - to je adresa, na kterou se Prázdninový inspektor televize Nova vypravil tentokrát. Na adresu kempu se totiž kriticky vyjádřil jeden z diváků, který si stěžoval na kuchyňku a toalety, které označil za "tragické".

"My jsme prázdninový inspektor televize Nova a přišli jsme vám to tady zkontrolovat," řekla reportérka Věra Müllerová a zamířila zkontrolovat záchody a kuchyňku. Kontrola pánských toalet proběhla v pořádku. V pořádku byla také kritizovaná kuchyňka, je však možné, že kontrola přišla těsně po úklidu.

V kuchyňce jsou čtyři lednice, dva dvoukolové vařiče, varná konvice i mikrovlnka. Vše bylo čisté, takže je možné, že provozovatel už chyby napravil. V kempu je 22 boxů pro karavany nebo stany, které jsou oddělené živým plotem. Ten zajišťuje soukromí. Ceny za ubytování jsou více než lidové.

"My tady jezdíme 5 rodin, takže je tady večer klid a je tady naprosto úžasné zázemí," řekla jedna z žen, které do kempu jezdí. Hned vedle kempu je místní koupaliště, což oceňují hlavně rodiny s dětmi. "Dáme jim přes plot nějaké jídlo, občerstvení, od stanu na ně vidíme, je to úplně úžasné," řekla návštěvnice Pavlína Sklenáková.

Kemp nabízí i další možnosti volné zábavy. Můžete si zahrát ping pong, v areálu najdete například i dětské hřiště.

Návštěvníci mají možnost se občerstvit v místní restauraci – například pivo stojí 30 korun a párek v rohlíku 20 korun. Autokemp v Únanově jsme ohodnotili zlatou medailí.