Íránská krize může pořádně zavařit turistům. Dá se to ale snadno obejít!

Současná krize na Blízkém východě, v níž figurují hlavně Spojené státy a Írán, může pořádně zkomplikovat život i turistům z České republiky. Například Američané při vstupu do USA už několik let prověřují každého, kdo navštívil blízkovýchodní region, a po útoku na generála Sulejmáního by se situace mohla ještě zhoršit.

Razítko z Íránu ve vašem cestovním dokladu - na cestu bez víza do Spojených států budete muset zapomenout. Cestovatelé se na internetových diskuzích předhánějí ve sdílení svých obav z událostí posledních dnů.

"Zatím jsme žádné takové problémy nezaznamenali, nicméně ta situace je poměrně nová, takže je možné, že se to ještě nějakým způsobem rozvine," uvedl ředitel konzulárního výboru ministerstva zahraničí Pavel Pitel.

"Náhodou někdo nevíte, jaká je šance pro udělení víza po návštěvě Íránu? Jestli to je jenom nějaká formalita a dají to každému, nebo je ten Írán velký problém a dají to jenom pár vyvoleným?" Tak zní otázky cestovatelů na internetu.

Nejde přitom zdaleka jen o Írán. USA podrobují větší prověrce i ty, kteří navštívili například Severní Koreu. A podobnou praxi mají i jiné státy. "Jakékoliv razítko z Izraele může v arabském světě udělat potíž. A obráceně," vysvětluje Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

V roce 2018 nevpustily Spojené státy na své území 166 Čechů. A to z různých důvodů. Problém nemusí mít zdaleka jen ti, kteří se někdy podívali do Íránu. "Pokud ten český občan vyplní, že byl například v Iráku, Íránu, Lybii nebo Somálsku, tak je možnost, že Spojené státy odmítnou mu povolit vstup na jejich území," varuje Pitel.

Jedním z řešení, jak se vyhnout možným potížím při vyřizování víz, je druhý cestovní pas. Ten využívají, podle ministerstva vnitra, hlavně lidé, kteří se cestováním živí - například piloti nebo řidiči. Ostatní o téhle možnosti většinou ani nevědí.

"Samozřejmě pokud by tam došlo k nějaké hlubší kontrole, tak je možné to odhalit. Ale pokud se setkáte s normálním celníkem, většinou to neřeší. Nevidí razítko a na nic se neptá," radí stevard Lukáš Moser.

Vlastnit více cestovních dokladů je v České republice legální. U druhého pasu se postupuje stejně jako v případě prvního dokladu a poplatek při vydání v běžné lhůtě je také standardných 600 korun.

"Je třeba tu žádost správně odůvodnit. To znamená, že když přijde k člověk úředníkovi, tak mu sdělí důvod žádosti. Úředník zaznamená do žádosti, že ten člověk žádá už o druhý či další pas," vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Jako důvod je podle ministerstva vnitra v pořádku uvést například návštěvu znepřátelených zemí nebo potřebu vycestovat během doby, kdy si vyřizujete vízum a váš pas musí nějakou dobu ležet na příslušné ambasádě.

O druhý pas lze žádat také s tím, že vašemu současnému skončila platnost, nebo v něm už nemáte prázdné stránky. V takovém případě ale musíte starý doklad vrátit na příslušný úřad.

Češi podle ministerstva vnitra o další pasy příliš nežádají. Počet cestovních dokladů, které může vlastnit jeden člověk přitom není v České republice nijak omezen.