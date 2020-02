Ital na Sardinii zabil 41letou Češku Zdenku! Ubodání přihlížely její děti

Tragédie se stala v sobotu večer v městečku Sorso na severu Sardinie. 45letý Ital, podle portálu Corriere della Sera jménem Francesco Fadda, přistoupil k 41leté Zdence K. i přesto, že měl kvůli domácímu násilí zákaz ji kontaktovat.

Bývalí partneři se měli před barem, nad nímž Zdenka bydlela, začít hádat. Češka se snažila ukrýt v restauraci, už to ale nestihla. Fadda měl na ni vytáhnout kuchyňský nůž a několikrát ji bodnout. Všemu přihlížely Zdenčiny malé dcery - podle portálu 11letá dvojčata.

Poté útočník krvácející ženu i vyděšené děti naložil do auta značky BMW a odjel. Lidé z baru mezitím přivolali policii, když ale dorazila, muž už byl pryč. O půl hodiny později policisté v souvislosti s případem přijali druhý telefonát na tísňové lince.

Podle italských médií není to, co se dělo po útoku, zcela jasné. Ženu ale policisté našli v bytě ve městě Ossi, kde měl bydlet útočníkův známý. V té době ale nebyl doma a 88letý otec zmíněného známého si prý uprostřed noci nejdříve ničeho nevšiml. Když policie dorazila, Zdence už nebylo pomoci.

Důvodem, proč si agresor vybral zrovna tento byt, mohlo být to, že v přízemí se nachází lékařská ordinace. Zřejmě si tak myslel, že by ženu ještě mohl někdo zachránit. Sám měl poté znovu sednout do auta a i s dívkami ujet neznámo kam.

O několik hodin později, kolem třetí ráno, si jedna z policejních hlídek povšimla podezřelého BMW. Po krátké honičce ho dostihla na parkovišti u supermarketu. Fadda zastavil auto a dal se na útěk po svých, muži zákona ho ale rychle dostihli a zadrželi. Dívenky zůstaly v autě a po fyzické stránce jsou v pořádku.