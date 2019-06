Itálie chce zavést dvojí měnu! Hrozí jí kvůli tomu obří sankce

Itálie zvažuje vedle eura zavedení vlastní měny. Podle příznivců návrhu by to mohlo vyřešit hlubokou finanční krizi, ve které země už dlouhá léta je. Italská vláda ale po zveřejnění návrhu narazila u institucí EU, které by na zemi uvalily obří sankce.

Itálie je vůbec nejzadluženější zemí Evropské unie. A podle tamních zákonodárců by jí mohl z finanční krize pomoci právě projekt zvaný "mini-BOT", který by zavedl paralelní měnu k euru. Hlavním zastáncem návrhu je vicepremiér a předseda populistické strany Liga Severu Matteo Salvini.



Mělo by jít o měnu ve formě dluhopisů s nízkou nominální hodnotou, která by sloužila Itálii ke splácení dluhů firmám a domácnostem. Následně by se měna mohla přeprodávat jako platidlo určené k placení daní, proplácení sociálních dávek nebo nákupu zboží a služeb od státních firem.



Itálie však se svým návrhem naráží u institucí Evropské unie. Podle webu CNBC je jednoznačně proti Evropská centrální banka - podle té je návrh dokonce ilegální a mohl by poškodit rozvržení evropského rozpočtu.



Proto by na Itálii v případě odsouhlasení návrhu mohly být uvalené obří sankce, které by podle kritiků dostaly zemi ještě do hlubší finanční krize, než ve které se nachází nyní. Byla by totiž odstřižená od systému Target 2, který propojuje banky v eurozóně, píše iDnes.cz, což by vyvolalo ekonomickou hysterii.



Už nyní je Itálie s Evropskou unií ve sporu kvůli financím, návrh proto ještě přiostřil vztahy a reálně by mohlo hrozit, že země zcela opustí eurozónu a vyvolá tím paniku v už tak křehké ekonomice Evropské unie. A přesně to by podle webu Forbes teoreticky mohl být cíl italských vládnoucích stran.