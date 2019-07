Itálii zasáhlo silné tornádo: Jeden mrtvý, zdevastované pláže!

Ve středu se přes Itálii přehnalo silné tornádo, které zdevastovalo pláže. Na některých místech popadaly stromy, které poškodily zaparkovaná auta. Během bouřky zemřel jeden člověk, který dostal srdeční záchvat, úřady hlásí také desítky zraněných. Špatné počasí by mělo vydržet až do středeční půlnoci.

V severní Itálii v letovisku Milano Marittima ve středu udeřilo tornádo, které bralo vše, co mu přišlo do cesty. Hasiči vyjížděli k několika popadaným stromům a předmětům, které blokovaly silnice, uvedl deník la Repubblica. Jednalo se především o 200 let staré borovice. Tornádo poničilo také většinu pláží.

Tornádo způsobilo obrovské škody

"Koordinujeme všechny síly, abychom mohli v co nejkratším čase vrátit město do normálu," uvedl Massimo Medri, starosta města Cervie pod které letovisko spadá. Většina silnic bude po celý den uzavřená, problémy jsou také v železniční dopravě, informoval portál ilrestodelcarlino.it.

Tornádo zasáhlo letovisko Milano Marittima

Oblast Marche, která se nachází ve střední Itálii blízko města Florencie nebo San Marina, se zase vzpamatovává ze silné bouřky, která udeřila v úterý večer a pokračovala i ve středu. Doprovázelo ji krupobití a vydatný déšť.

Nejhůře dopadla města Osimo, Pesaro a Numana. Místní pláže jsou úplně zdevastované, stromy popadané, ulice zaplavila voda a tvořily se dopravní nehody, informoval portál ilmessaggero.it. V Osimě zemřel jeden člověk na infarkt během bouřky.

Záchranáři vyjížděli k desítkám zraněných lidí, kteří spadli například z motorky, nebo je zasáhl strom. "Částečně nás zasáhla bouřka, ale jsme schopni zajistit bezpečnost občanů a fungování všech služeb cestovního ruchu," řekl starosta obce Numana Gianluigi Tombolini.

"Škody jsou jistě obrovské, bouře byla rychlá a zničující, ale obnovili jsme všechny služby, veřejné osvětlení funguje, stejně jako všechna ubytovací zařízení – hotely jsou připravené přivítat turisty," dodal starosta.

Bouře ve městě Gubbia

Výstraha před bouřkami platí pro severní a střední Itálii až do večera. Ve čtvrtek se vyjasní a bude slunečno. Teploty se vyšplhají na 31 °C. Bouřky by se měly vrátit opět v pátek.