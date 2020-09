Izraelské letectvo provedlo sérii náletů v pásmu Gazy. Šlo o odvetu

Jedna z palestinských raket zasáhla přístav Ašdod a zranila dva lidi, další dopadla na město Aškelon. Izraelské obranné síly odvetný nálet potvrdily na svém twitteru. Jedním ze zasažených cílů v pásmu Gazy je dle jejich vyjádření továrna na výrobu zbraní, výbušnin a vojenských směsí.

Na jihu Izraele se krátce po zveřejnění zpráv o náletech na palestinské území rozezněly sirény. Ty varují před ostřelováním z palestinské strany. Aktivaci výstražných systémů prošetřuje armáda. Informoval o tom slovenský portál tvnoviny.

"Budeme i nadále operovat proti jakýmkoli pokusům o útok na Izrael," uvedly tamní obranné složky.

Terrorists in Gaza have fired 15 rockets at Israel since last night.



In response, our Air Force just struck Hamas targets in Gaza including a weapons & explosives manufacturing factory and a military compound.



We will continue to operate against any attempts to attack Israel.