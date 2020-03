Jak bude vypadat Česko v karanténě? Přehled možných opatření

Česká vláda zvažuje vyhlášení karantény na území celé České republiky. Rozhodnutí by mělo padnout večer, ale už teď se dá odhadnout, jak by mohla karanténa vypadat.

Bezpečnostní rada státu zasedne v 16:00 hodin. Na ní by se mělo rozhodnout, jestli půjde celé Česko do karantény a jak to případně bude vypadat. "Je potřeba opatření jasně připravit a až pak je oznámit. Ne děsit lidi polovičatými informacemi," reagoval vicepremiér Jan Hamáček pro Český rozhlas.

Rozsah plánované celostátní karantény tak zatím jasný, ale pravděpodobně bude podobný tomu, jaké už mají některé státy jako je Rakousko, Itálie nebo Španělsko. Tam je omezené vycházení z domů.

Přehled možných opatření:

-Obyvatelé by mohli opouštět své domovy jen v ohrožení života

-Lidé by mohli jen na nákup, ale nakupovat by směli jen potraviny, léky pohonné hmoty a drogerii

-Po telefonické domluvě by směli k lékaři

-Do práce by mohli jen lidé, kteří ji nemohou vykonávat z domova

-Pravděpodobně bude zakázáno shromažďování více osob na jednom místě

-Veškeré pečivo by bylo balené, musely by se dezinfikovat košíky

-Věcí, na které se zatím experti nemohou shodnout, je omezení hromadné dopravy

Vše jsou ale zatím jen spekulace. Definitivně bude rozhodnuto až dnes odpoledne nebo v podvečer. Vláda se mimořádně sejde v 16:00. Tisková konference je plánovaná na 18:00 a TN.cz a TV Nova ji budou vysílat v přímém přenosu.