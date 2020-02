Jak dlouho pracovat a zůstat přitom šťastní? Vědci to přesně spočítali!

Britští vědci vypočítali ideální dobu, kterou by měl člověk trávit v práci, aby byl šťastný a psychicky vyrovnaný. Ukázalo se, že ženy jsou dvakrát odolnější než muži - ti by měli pracovat týdně pouze jeden den.

Běžné čtyřicetihodinové úvazky jsou tak pro obě pohlaví moc. Tým testoval desítky lidí a z vystresovaných a duševně narušených jedinců se prý po takovém ideálním pracovním zatížení stali úplně jiní lidé.

"Zejména ti lidé, kteří pracují prakticky bez odpočinku, tak se u nich dostaví stav vyčerpání, který se projevuje únavou a také ztrátou zájmu," vysvětluje psycholog Karel Humhal.

Britští vědci spočítali, kolik práce je člověk schopný zvládnout, aby si zachoval duševní zdraví. Zjistili, že ženy jsou odolnější než muži.

Ideální pracovní doba podle týmu vědců a lékařů je u mužů osm hodin týdně. Ženy by prý klidně zvládly i víc jak dvojnásobek - 20 hodin.

"Kdyby člověk pracoval méně, záleží na tom, jak by potom uměl s tím časem hospodařit. Ideální by bylo, kdyby to investoval do sebe, do vlastního odpočinku, do toho, aby byl se svými nejbližšími," zamýšlí se psycholog Tomáš Morávek.

Jenže zkrácená pracovní doba má podle ekonomů jednu velkou vadu. "Kdyby lidé pracovali takto krátkou dobu, tak by se v zásadě zastavil celý ekonomický život. Zkrátily by se otvírací doby v obchodech, snížila by se výroba, lidé by neměli dostatek produktů," vypočítává ekonom Štěpán Křeček.

Britští vědci tvrdí, že podobný pracovní systém bude možné zavést v době, kdy velkou část lidské práce zastanou roboti.