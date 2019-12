Jak upéct dokonalou vánočku. Naučila se to i reportérka TV Nova

Královna svátečního stolu. Připravit takovou vánočku ale není jen tak, obzvlášť, pokud chcete mít tu nejlepší. A my si právě jednu takovou upekli spolu s profíkem Bárou Lamačovou. "S receptem na vánočku jsme dlouze bojovali, mamka dělala těžkou máslovou a babička lehoučkou, my jsme mezi dvěma vánočkami našli kompromis," líčí cukrářka.



"Aby byly rozinky správně nabobtnalé, namáčím je do rumu už od října. Všechny suroviny dáme do misky – první jde droždí, to zalijeme mlékem pokojové teploty a následují všechny sypké ingredience. Sůl jde naposled, aby se nedostala do mléka," popisuje cukrářka.

Těsto zadělává delší dobu, než většina z přítomných žen očekávala – 15 až 20 minut. "Když bychom ho zadělávali kratší dobu, budeme mít tendenci přidávat mouku," vysvětluje. Těsto nechá ještě půl hodinky uležet a můžeme se pustit do pletení ze šesti pramenů.

"Levou rukou pravý pramen, pravý levou a ten co byl tam dáme dovnitř vlevo," ukazuje cukrářka postup pletení. Hodinku necháme pletenec zase odpočinout, pak ho potřeme máslem, posypeme mandlemi a může se jít potit do trouby. V Televizních novinách od 19.30 uvidíte, jak se to nakonec povedlo i reportérce TV Nova.



Nejlepší domácí vánočka

Suroviny:

220 g polohrubé mouky

450 g hladké mouky

160 g cukru krupice

160 g másla

3 žloutky

40 g droždí

7 g soli

300 ml mléka

20 g mandlí

20 g ořechů

40 g rozinek

Citronová kůra

Postup:

Do mísy rozdrobíme droždí, přidáme cukr a zalijeme vlažným mlékem. Přisypeme oba druhy mouky, přidáme sůl, žloutky, citronovou kůru, rozinky a nakonec rozpuštěné máslo.

Těsto zaděláváme 15 – 20 minut. Necháme 30 minut v pokojové teplotě a dáme na noc do lednice. Z těsta uděláme 12 dílků, ze kterých vyválíme stejně dlouhé prameny (na dvě vánočky). Vánočky zaplétáme z 6 pramenů. Necháme kynout. Když je vánočka vykynutá, potřeme vejcem a posypeme plátky mandlí. Pečeme 35 – 40 minut v troubě vyhřáté na 180 °C.