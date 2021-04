Jak v 50. letech! Vrbětice slouží jen k udržování strachu, řekl Václav Klaus

"Nevěřil jsem, že se ještě někdy vrátím do padesátých let, byť s opačným znaménkem. Nevěřil jsem, že budu ještě někdy bezmocně bouchat do stolu při poslouchání režimového rozhlasu a výroků našich vrcholných politických představitelů," reagoval v pondělí exprezident Václav Klaus na vrbětickou kauzu.



Má také za to, že kdyby se americkým prezidentem opět stal Donald Trump, tak by žádná kauza nebyla. "Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Vědí dobře, že vylekaným lidem se vládne snadněji. Prosím, už toho nechte. Mělo by Vám jít více o naši zemi než o sebe," dodal Klaus.



V pondělí také po setkání s ministry zahraničí Evropské unie ministr Jan Hamáček (ČSSD), který je dočasně pověřený vedením ministerstva zahraničí, oznámil, že nepovažuje za rozumný nápad vyhoštění ruského velvyslance. "Znamenalo by to konec diplomatických vztahů," uvedl. Rusové také vyhostili zástupce českého velvyslance.



"Pokud nepřijde ze strany vlády na ruské vyhoštění českých diplomatů opravdu tvrdá odezva, která v podstatě zmrazí ruskou 'ambasádu' u nás, bude zřejmé, že pan Petříček musel být z funkce odvolán, aby reakce na teroristický útok ze strany Ruska byla co nejmírnější," reagovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Jestliže nám Rusko vyhostí diplomaty tak, že nám jich v Moskvě zůstane pouze 5, pak jsem pro snížení počtu ruských 'diplomatů' v Praze na stejnou úroveň. Nemá smysl dál hrát podivnou hru na kamarádství tak vzývanou Hradem a některými vládními činiteli v posledních letech," sdělil předseda STAN Vít Rakušan v neděli.

Anketa Souhlasíte s komentářem Václava Klause? Ano 45 9 hlasů Ne 55 11 hlasů Hlasovalo 20 lidí.

"V souvislosti s obnovením informací po více než 6 letech o výbuchu ve Vrběticích, mám více otázek než odpovědí. Jako právník musím trvat na tom, že důvodné podezření není důkaz a vyhoštění diplomatů je krok, který bude mít reciproční důsledky. Komu to slouží? ČR a EU určitě ne," zveřejnil na twitteru předseda KSČM Vojtěch Filip.

