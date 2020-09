Jak zvládá EU pandemii? I o tom promluví šéfka Evropské komise

"V projevu představí výsledky práce Komise při zmírňování dopadů zdravotní a ekonomické krize v důsledku pandemie Covid-19. Předsedkyně Komise také představí svou vizi v oblastech hospodářského oživení, boji proti změně klimatu a vývoji situace v zemích mimo EU," píše se na stránkách Evropského parlamentu.

Právě před europoslance přitom předsedové EK od roku 2010 s projevem o stavu EU předstupují. A nejde jen o jednosměrný tok informací - poslanci totiž zároveň zhodnotí, jak se EK pod vedením nové předsedkyně daří zvládat výzvy, které celosvětová pandemie Covid-19 přinesla.

Co přesně von der Leyenová ve svém projevu řekne, není jasné. Vystoupení, které by mělo trvat asi půl hodiny, můžete sledovat ve vloženém přenosu. Ten bude tlumočený do češtiny.

"Debata o stavu EU je klíčovým momentem, kdy má Evropská komise prokázat svou odpovědnost vůči demokraticky zvoleným zástupcům EU. Rozprava se tradičně zaměřuje na důležité otázky, jako je například budoucí oživení ekonomiky, změna klimatu, nezaměstnanost mladých a migrační toky," přibližuje smysl projevu europarlament.

Von der Leyenová podle dostupných informací svůj projev pronese přímo v europarlamentu, ne vzdáleně. Osobně si ho ovšem podle všeho poslechne jen část evropských zákonodárců - především těch, kteří mají v plánu na něj reagovat.