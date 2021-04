Jan Hamáček obhájil post šéfa ČSSD. Není to šťastná volba, míní odborníci

Páteční zvolení staronového předsedy Jana Hamáčka do čela ČSSD je podle politologů i vítězstvím Andreje Babiše (ANO). Není totiž pravděpodobné, že by strana pod Hamáčkovým vedením opustila vládu. Šťastné rozhodnutí to prý ale není vzhledem k blížícím se volbám. Podle posledních průzkumů se ČSSD pohybuje kolem pětiprocentní hranice určené pro vstup do Sněmovny.

Celkem 140 z 270 delegátů sociální demokracie se domnívalo, že Jan Hamáček je nejlepší volbou. On sám věří, že pod jeho vedením se strana dostane do Sněmovny. "My jdeme do voleb na podzim s ambicí uspět,“ nechal se slyšet Hamáček.



Jenže podle politologů právě staronový předseda v čele strany zatloukl sociální demokracii další hřebík do rakve. A dost možná už ten úplně poslední. "Výsledek sjezdu je bohužel předzvěstí toho, že naše nejstarší politická strana možná v české politice, přinejmenším té parlamentní, skončí,“ míní politolog Jiří Pehe.



Je nepravděpodobné, že by ČSSD ze stávající vlády Andreje Babiše (ANO) odešla. Dost možná se ale kabinet dočká personálních změn. Mluví se o konci ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který se o post předsedy také ucházel. Neúspěšně.



"O tom, jestli odejde, nakonec rozhodne premiér Babiš. Představa, že by teď Jan Hamáček dal souhlas, když se bude snažit tu stranu sjednotit, aby v těch volbách uspěla, myslím si, že to by byl sebevražedný krok,“ myslí si další politolog Ladislav Mrklas.



"Pozici ve vládě nemá jistou žádný ministr. Protože já nehodlám dát jakémukoliv ministrovi bianco šek, že tam vydrží až do voleb,“ tvrdí Hamáček.



"Mohu jen zopakovat to, co už mnohokrát. Na funkci ministra nelpím. Chci i nadále pracovat pro sociální demokracii, zda to bude na ministerstvu zahraničí nebo jinde, to je na novém vedení,“ sdělil Tomáš Petříček. Média spekulují o tom, že by ho mohl nahradit současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).



