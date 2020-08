"Jana je v tom baráku," říká teta Paurové. Policie tají zajištěné důkazy

Kriminalisté ukončili prohledávání domu zmizelé Jany Paurové ze Slavětína na Lounsku. Na místě zajistili stopy a předměty, které by jim mohly pomoci se posunout v pátrání. O jaké důkazy se jedná, to policie nechce komentovat. Žena zmizela před sedmi lety.

Pět dnů a nocí strávili kriminalisté v domě manželů Paurových. Prohledávali samotný dům, garáž, kůlny i odpadní jímku. Z domu se ozývalo kopání, vrtání, řezání, kriminalisté přenášeli věci z místa na místo.

"Na místě zajistili stopy a předměty, které nyní budou předmětem zkoumání," řekla mluvčí Policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Ostatky zmizelé ženy kriminalisté nenašli. O jaké věci se tedy jedná, to nechce policie prozradit. Podle informací TV Nova by se ale mělo jednat o krevní stopy. Komu patří, to objasní až testy DNA.

Jana Paurová, matka čtyř dětí, zmizela za záhadných okolností před sedmi lety. Příbuzní se obávají nejhoršího a podle nich stojí za jejím zmizením právě manžel.

V obci se proslýchá, že právě za nimi měl přijít mladší vnuk a svěřit se, že osudného dne něco viděl.

"Kluk byl na výslechu a že se měl asi podříct, že něco by měl mít táta s tím starším synem," prozradila sousedka.

Podle informací TV Nova Pavel Paur požaduje, aby policie dala jeho dům a pozemek do původního stavu, anebo mu zaplatila škodu. Kriminalisté údajně měli hledat i za sádrokartonovými obklady na stěnách.





"Já věřím, že Jana je v tom baráku, sice sedm let je dlouhá doba mohl jí někam odvézt, ale já prostě říkám, že Jana je doma," řekla TV Nova teta pohřešované ženy Renata Winklerová.

Speciální tým Tempus, který se zabývá nevyřešenými případy, bude v hledání Jany Paurové pokračovat i nadále, ale na jiných místech. Kde, to policisté zatím tají.