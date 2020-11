Joe Biden upevňuje své vítězství. Těsně vyhrál v Arizoně

Příznivci Joea Bidena v Arizoně slaví. Teprve podruhé za sedmdesát let se podařilo demokratickému kandidátovi ovládnout tradiční baštu republikánů. Biden podle projekcí amerických médií ale Arizonu získal jen těsně - o pouhé tři desetiny procenta.

Biden tak upevnil své vítězství, které jeho soupeř Donald Trump stále odmítá uznat. Tvrdí, že elektronický sčítací systém Dominion neuznal přes dva a půl milionu hlasů, které do Bílého domu posílaly právě Trumpa.



"Dominion zničil v celé zemi 2,7 milionu hlasů pro Trumpa. Analýza dat ukazuje, že v Pensylvánii bylo 221 tisíc Trumpových hlasů převedeno Bidenovi. 941 tisíc Trumpových hlasů zničeno. Státy, které sčítací systém používají, převedly 435 tisíc hlasů Trumpa ve prospěch Bidena," zveřejnil na Twitteru Donald Trump.

Takové obvinění ale odmítá americká vládní agentura pro kybernetickou bezpečnost, která na průběh voleb dohlíží. "Nemáme žádný důkaz, že by volební systém zničil nebo ztratil volební hlasy, či je nějak změnil," sdělila Vládní agentura pro kybernetickou bezpečnost.

Naopak - letošní volby byly nejbezpečnější v dějinách země. Vyplývá to z dosavadní kontroly voleb. "Nezjistili jsme žádný důkaz jakýchkoli podvodů s hlasy. Pokud by k nějakým došlo, okamžitě bychom to zjistili," řekl generální prokurátor Pensylvánie Josh Shapiro.

Přestože Trumpův právní tým zpochybňuje hodnověrnost voleb žalobami, důkazy o manipulaci s hlasy údajně nemá. Sklidil za to kritiku od svého předchůdce v úřadu - Baracka Obamy. Podle něj neopodstatněné útoky na volební systém podkopávají americkou demokracii a jsou motivovány jen tím, že Trump nerad prohrává.