Kalouska nachytali na pivu v hospodě. Nejsem Prymula, brání se

Není to moc dlouho, co Miroslav Kalousek (TOP 09) hlasitě kritizoval nyní už bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu za to, že se navzdory přísným opatřením v zavřené restauraci sešel s místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. Nyní novináři nachytali v hospodě i jeho!

Stalo se to v úterý v podniku Hlučná Samota na pražských Vinohradech. Tam Kalouska náhodou objevili reportéři Radiožurnálu, podle nichž exministr financí "čtyřicet minut strávil za zavřenými dveřmi podniku."

Dotyčná restaurace má podle portálu irozhlas.cz otevřené jen výdejní okénko, přesto měl Kalousek uvnitř podniku strávit skoro tři čtvrtě hodiny a popíjet.

"S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat,“ reagoval ve středu dopoledne pro portál jednatel restaurace Daniel Jelínek.

Sám Kalousek přiznal, že uvnitř restaurace byl. "U toho stolu, když jsem byl u okna a čekal jsem na to jídlo, jsem vypil jedno pivo," uvedl. Prý si nemyslí, že by něco porušil.

"Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal," bránil se dotazům Radiožurnálu. Až následně připustil, že "zhřešil."

Podobně se vyjádřil i v rozhovoru s reportérem TV Nova. "Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině, majitel (restaurace) je můj dlouholetý kamarád. Vypil jsem si vevnitř jedno pivo, byl jsem tam sám, nikoho jsem neohrozil," řekl Kalousek. Odmítl srovnání s chováním Romana Prymuly, kterého v podobné situaci nachytali reportéři Blesku a který kvůli excesu skončil ve funkci.

Anketa Měl by být Miroslav Kalousek za pití piva v restauraci nějak potrestaný? Ano 92 608 hlasů Ne 6 39 hlasů Nevím/Je mi to jedno 2 13 hlasů Hlasovalo 660 lidí.

"Hospoda měla otevřené výdejní okénko, já jsem se zastavil na chvíli za přítelem, vypil jsem jedno pivo, zase jsem odešel," pokračoval Kalousek.

Následně na twitteru napsal, že jít do interiéru podniku nebylo v pořádku. "Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat. Abych omluvu podpořil i materiálně, věnuji deset tisíc korun na dobročinné účely související s epidemií," slíbil zároveň.

Přitom to byl právě on, kdo za podobné chování nedávno nemilosrdně zkritizoval právě tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu.

"Úřední schůzky probíhají v kancelářích, oba pánové je mají k dispozici 24 hodin denně. Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí," napsal mimo jiné na twitteru.

Koupil jsem pt demion vna a zvu Vs vechny do chrmu sv.Mikule na Prymulku. Bez rouek, bez discipliny...Ne, dlm si srandu. Zstate doma, prosm. Dodrujte vechna opaten bez ohledu na patnou vldu. Dlte to pro sebe, ne pro vldu. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Před sedmi lety nachytal "v nedbalkách" tehdejšího ministra financí Kalouska také reportér TN.cz. Politik měl obrovské problémy odpovědět na jednoduchý dotaz. Později přiznal, že byl opilý.

Pusťte si rozhovor z června 2013: